Рыбаки-любители смогут ловить лосося на западе и востоке Сахалина

Десять мест планируется выделить для рыболовов-любителей на северо-западном и восточном побережьях Сахалина в нынешнюю лосевую путину.

Одновременно специалисты СахНИРО, Сахалинрыбвода и территориального управления Росрыболовства в совместных рекомендациях определили и ресурсы для такого промысла – 243,5 тонны горбуши и 45 тонн кеты.

К организации активного вида отдыха на северо-западе готовы приступить национальный рыбколхоз «Красная заря» и компания «Оха». На своих рыбопромысловых участках они выделят места, которые расположены в районах: 3 км западнее мыса Иль-Ых – мыс Татьяны, а также от мыса Входной и до мыса Татьяны с удалением вглубь водного объекта на более чем на 500 метров. Еще одно место находится в районе мыс Скобликова – мыс Входной.

На северо-востоке острова любителей ожидают на своих участках компания «Оха», Сахалинрыбвод, национальное хозяйство «Кайган» и предприятие «Плавник». Здесь места лова намечено открыть в границах залива Колендо, на реке Тымь от притока реки Уйглекуты и вверх по течению до притока реки Чачма, а также в ряде других районов.

Место для вылова лососевых населением в нынешнем году намерена предоставить на юго-восточном побережье корсаковская компания «Пятиречье». Популярный вид отдыха она планирует организовать на своем участке в районе 1-3 км южнее протоки Красноармейская.

Окончательное решение по рекомендациям специалистов должна принять на одном из ближайших заседаний областная комиссия по организации добычи анадромных видов рыб.