Власти Сахалина компенсируют затраты островитян на подключение к газу

Правительство Сахалинской области выделяет дополнительные средства на компенсацию затрат граждан по подключению к газу

Правительство Сахалинской области поправками в областной бюджет на 2017 год дополнительно выделило 15 млн рублей Южно-Сахалинску.

Как выяснило РИА «Сахалин-Курилы», эти средства пойдут на компенсацию затрат жителей областного центра на подключение к газу. Деньги были выделены в связи с недостатком имеющихся в городской казне средств.

Общая сумма средств с учетом уже выделенных на 2017 год средств составит 37 млн рублей для областного центра и 5 млн рублей для Анивского городского округа. При этом следует отметить, что с 1 июля 2017 года приказом агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области установлен предельный (максимальный) размер компенсационных выплат людям на газификацию домовладений в Сахалинской области. Он составляет 106 тыс. 520 рублей на одно домовладение. Установление предельного размера компенсационных выплат направлено на увеличение количества получателей выплат, сообщает управление газификации регионального агентства по развитию

электроэнергетики и газификации.