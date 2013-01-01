Энергетики просят власти Углегорска перенести детскую площадку из опасной зоны

Филиал «Распределительные сети» (ФРС) ПАО «Сахалинэнерго» с февраля текущего года пытается добиться от администрации Углегорского района переноса детской игровой площадки за пределы охранной зоны ЛЭП напряжением 10 кВ.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», объект был установлен муниципальными властями около дома №7 на ул. Набережной. К сожалению, при проектировании и монтаже не была учтена проходящая рядом ЛЭП — объект повышенной опасности для жизни и здоровья детей.

Охранные зоны линий электропередачи — это земельные участки и воздушное пространство, расположенные по обе стороны от ЛЭП. В настоящее время в РФ действуют правила, утверждённые соответствующим постановлением. Оно направлено на предотвращение несчастных случаев и обеспечения сохранности самих ЛЭП. Без письменного согласия энергетиков в этих зонах запрещено осуществлять любые действия, в том числе строительство или ремонт зданий и сооружений, сажать или рубить деревья, складировать материалы, запускать какие-либо летательные аппараты, а также размещать объекты: автостоянки, спортивные и детские площадки, гаражи.

ПАО «Сахалинэнерго» со своей стороны выразил готовность оказать любое содействие администрации района по переносу детской площадки. В случае игнорирования просьбы энергокомапния будет вынуждена обратиться в надзорные органы для принятия мер прокурорского реагирования. «Сахалинэнерго» также просит жителей, во дворе которых планируется устанавливать игровые зоны для детей, не быть равнодушными — обращать внимание проектировщиков и монтажников на проходящие рядом линии электропередачи.

С начала текущего года сотрудники ФРС ПАО «Сахалинэнерго» в ходе рейдов выявило около 800 самовольно установленных сооружений, расположенных в границах охранных зон ЛЭП. Большинство собственников добровольно согласились перенести свои объекты в другое место. В принудительном порядке по обращению энергетиков был произведен снос 62 гаражей и других объектов, находившихся рядом с опасными электроустановками.