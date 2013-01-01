Южносахалинцы воюют с автохамами с помощью камней и старых покрышек
Между жильцами дома №48а на улице Есенина в Южно-Сахалинске и автохамами разворачивается настоящая война. Последние ежедневно заставляют машинами тротуары, газоны, препятствуют входу в подъезды. Горожане борются с нерадивыми автолюбителями с помощью подручных средств.
В редакцию РИА «Сахалин-Курилы» житель дома прислал целый фотоотчёт о невежестве водителей. По его словам, утром и вечером машины стоят на тротуарах, газонах, возле подъездов, дворовой дороге, перекрывая путь пешеходам и другим автовладельцам.
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- Они привозят детей в детский сад или, наоборот, приезжают за ними. Жильцы дома пытались собственными силами огородить газоны камнями, старыми покрышками и другими подручными средствами, но все препятствия автомобилисты передвигают и продолжают парковать машины на тротуарах и газонах, - рассказал мужчина.
Он отметил, что ЖЭУ, курирующее дом и прилегающую к нему территорию, игнорирует данную проблему не первый год, поэтому жители вынуждены самостоятельно бороться за порядок во дворе.
Напоминаем: тротуар – это часть улицы, предназначенная для пешеходов. Парковка автомобилей на тротуарах запрещена, как и парковка на газонах, цветниках, детских площадках.
Согласно закону Сахалинской области, нарушение решений муниципальных органов власти, а в данном случае имеет место нарушение правил благоустройства, принятых Городской думой, карается штрафами. В первый раз гражданин заплатит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, должностное лицо – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридическое лицо – от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года гражданину придется выложить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностному лицу – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическому – от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.
Горожане, ставшие свидетелями подобного пренебрежения правилами благоустройства, могут обратиться с заявлением в административную комиссию Южно-Сахалинска по телефону 300-809 (доб. 4 и 8). Фотографии нарушителей туда переданы.
РИА «Сахалин-Курилы» запустило проект «SKR против автохамов». О случаях нарушения правил дорожного движения и благоустройства сообщайте по телефонам редакции: (4242) 46-49-47 и 46-16-27, по эл. почте lenta@skr.su или на whatsapp по номеру 8-914-645-72-33.
Горожане, ставшие свидетелями нарушения правил благоустройства, могут сами зафиксировать факты незаконной парковки - сделать фотографию, на которой будет виден госномер транспортного средства, записать время, дату и адрес совершения правонарушения и отправить в административную комиссию Южно-Сахалинска на электронную почту o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru. Телефон 300-809 (доб. 4 и 8).
Фото очевидцев
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