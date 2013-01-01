Южносахалинцы воюют с автохамами с помощью камней и старых покрышек

В редакцию РИА «Сахалин-Курилы» житель дома прислал целый фотоотчёт о невежестве водителей. По его словам, утром и вечером машины стоят на тротуарах, газонах, возле подъездов, дворовой дороге, перекрывая путь пешеходам и другим автовладельцам.

Сюжет

SKR против автохамов

- Они привозят детей в детский сад или, наоборот, приезжают за ними. Жильцы дома пытались собственными силами огородить газоны камнями, старыми покрышками и другими подручными средствами, но все препятствия автомобилисты передвигают и продолжают парковать машины на тротуарах и газонах, - рассказал мужчина.

Он отметил, что ЖЭУ, курирующее дом и прилегающую к нему территорию, игнорирует данную проблему не первый год, поэтому жители вынуждены самостоятельно бороться за порядок во дворе.

Напоминаем: тротуар – это часть улицы, предназначенная для пешеходов. Парковка автомобилей на тротуарах запрещена, как и парковка на газонах, цветниках, детских площадках.