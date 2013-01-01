В Корсакове провели тренировку по кендо для новичков

По информации пресс-службы регионального минспорта, новички в этом виде спорта всего три недели, но уже успели многое изучить.

- Дети внимательно наблюдали за демонстрацией техники более опытных товарищей, а когда работали вместе, старались выполнять все задания. Это была полезная тренировка. Такую совместную работу мы постараемся проводить как можно чаще, - рассказал тренер команды Вадим Полицинский.

В мастер-классе участвовали призеры первенства России, победители и призеры всероссийских соревнований, первенств ДФО и открытых соревнований в Корее. Сначала спортсмены провели разминку, затем продемонстрировали базовую технику в снаряжении и соревновательные спарринги. Затем началась индивидуальная работа. Спортсмены разделились на пары и отрабатывали элементы базовой техники.

Тренировку спортсмены завершили упражнениями по общей физической подготовке и сделали совместное фото.