Российско-японский фестиваль добрался до Холмска

В рамках первого российско-японского фестиваль культуры и искусства в Холмске состоялся большой праздник.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», жителям портового города представили яркие, самобытные и необычайно выразительные концертные номера, отразившие своеобразие искусства и образа жизни островных соседей.

Горожан познакомили также с образцами прикладного искусства, тонкостями чайной церемонии, народным пением и танцами, а также современным искусством аниме и джазовыми композициями.

В завершение вечера со словами благодарности за подаренный праздник к японским гостям обратился глава администрации Андрей Сухомесов. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских отношений двух государств. В ответном слове генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано отметил, что соседние регионы связывают добрососедские отношения, сообщается на сайте администрации муниципального образования.