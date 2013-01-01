Южносахалинцы обсудят необходимость бренда областного центра

Южносахалинцев приглашают высказаться по вопросу необходимости собственного бренда областного центра.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», традиционный круглый стол, который регулярно собирает в гостиной центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова общественность и специалистов, на этот раз посвящен вопросу необходимости создания для Южно-Сахалинска узнаваемого бренда.

К обсуждению приглашаются жители города, профессиональные дизайнеры, представители общественных организаций. Мероприятие начнется 29 июня в 17:00. Вход свободный.

Организатором круглого стола является агентство по развитию Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба мэрии.