Ростелеком предлагает бизнесу «Управляемый Wi-Fi» на Сахалине

Ростелеком предлагает корпоративным клиентам сервис «Управляемый Wi-Fi».

Как сообщает пресс-служба компании, это решение для организации гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Благодаря этому сервису компании Сахалина могут организовать Wi-Fi сеть на своей территории, установив одну или несколько точек доступа, и обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для посетителей. При этом им не нужно самостоятельно покупать, настраивать оборудование и обеспечивать его эксплуатацию. Всё это сделают специалисты Ростелекома.

Подключив сервис «Управляемый Wi-Fi», предприятие получит возможность управления настройками сетей и политик доступа, кастомизации приветственной web-страницы, размещения рекламной информации и многое другое. Например, при подключении к сети конечный пользователь увидит на экране планшета или смартфона приветственную страницу, на которой владелец гостевой зоны Wi-Fi может разместить полезную информацию рекламного или справочного характера. Это может быть описание рекламных акций, меню, каталог услуг, афиша и т.д.

Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается SMS авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.