Идеи общественников ДФО могут войти в госпрограмму «Образование»

Представителям общественности ДФО предложили поработать над «дальневосточным разделом» в госпрограмме «Образование».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», они могут наполнить его проектами и мероприятиями, необходимыми именно для Дальнего Востока. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка на расширенном заседании Общественного совета министерства.

- По поручению президента и председателя правительства готовится «дальневосточный раздел» в государственной программе «Развитие образования» со своими целевыми показателями, мероприятиями. И я призываю вас всех вместе поработать над этим разделом, - сказал Александр Галушка.

Участники заседания отметили, что сегодня система образования не успевает за экономическими изменениями, которые происходят на Дальнем Востоке. Это, в первую очередь, связано с роботизацией производственных процессов и цифровой революцией. По мнению специалистов, уже сегодня необходимо готовить учеников младших классов к этим процессам.

Руководитель образовательных проектов Yandex Марина Суслова рассказала о двухлетней программе обучения детей, в которой приняли участие школьники и учителя из четырех регионов страны, прошедшие предварительный отбор.

- Дети, пришедшие к нам учиться, поразили заинтересованностью. Кстати, за год отсеялось всего около 10% школьников. В конце года мы попросили их пройти тесты, которые проходили перед стартом программы их учителя. И более половины успешно справились с этой задачей. Таким образом, реализация данной программы позволяет не только дать школьникам такие знания, чтобы они могли разрабатывать компьютерные программы, но и говорить об индивидуальной траектории развития детей, - подчеркнула Марина Суслова.

В этом году проект системной подготовки школьников компании Yandex предполагается начать в 20 городах.

О необходимости изменения подхода к дошкольному и раннешкольному образованию говорил в своем выступлении генеральный директор Superjob Алексей Захаров.

- Необходимо менять приоритеты. В детские сады и младшую школу должны быть привлечены самые лучшие и качественные кадры. Самые высокие зарплаты должны быть у воспитателей и нянь в детских садах, затем - у педагогов в младшей школе. Все, что они заложат, останется с человеком на всю жизнь, - сказал Алексей Захаров.

Между тем, в условиях действия таких новых механизмов развития, как ТОР и Свободный порт, на Дальнем Востоке складывается успешная практика, которая может быть применена в других регионах России.

Так, например, ректор Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета Эдуард Дмитриев рассказал о практике создания образовательных кластеров, которые создаются на базе сразу нескольких образовательных учреждений.

- Университет выстроил взаимодействие со школами города, с индустриальными партнерами. Таким образом, школьник, попадая в такой образовательный кластер, к окончанию школы четко понимает, кем он хочет быть, представляет свою образовательную траекторию и становится абитуриентом университета, - подчеркнул Эдуард Дмитриев.

В работе с индустриальным партнером - компанией «Сахатранс», которая реализует инвестиционный проект строительства угольного терминала в Ванинском районе Хабаровского края и является резидентом Свободного порта, вуз из Комсомольска-на-Амуре начал работу по профессиональной ориентированности молодежи Ванинского района с дальнейшей перспективой трудоустройства, что, в конечном итоге, позволит закрепить население на местах.

В целом, как отметила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, в регионе удалось не только популяризировать статус рабочей профессии, но и наладить в учебных заведениях подготовку по тем специальностям, которые востребованы сегодня на рынке и в первую очередь, в инженерной столице Дальнего Востока – Комсомольске-на-Амуре.

Еще одним положительным примером, когда дальневосточные вузы корректируют свою образовательную программу, исходя из реалий регионального рынка труда, стал Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема в Еврейской автономии, который получил лицензию на подготовку кадров среднего звена по специальности «Обогащение полезных ископаемых». Выпускники этой специальности в дальнейшем будут трудоустроены в компании «Петропавловск-Черная Металлургия». Которая реализует в ДФО крупномасштабный инвестиционный проект «Создание горно-металлургического кластера в Приамурье».

- Мы начали большую работу вместе с Министерством по реформированию системы образования. Мы будем предлагать, предлагать и предлагать, - подытожил председатель Общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро.