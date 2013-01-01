На Сахалине задержали мигранта с липовыми документами

23-летний уроженец ближнего зарубежья въехал на Сахалин по поддельным документам.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», теперь молодой иностранец стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа.

Подозрение сотрудника регионального управления по вопросам миграции вызвал штамп о пересечении границы в паспорте. Инспектор обратил внимание, что знак имеет признаки подделки. Дальнейшее исследование специалистов подтвердило, что данный штамп действительно является подделкой. Проверка по базам данных также показала, что официальная отметка о нахождении на территории Российской Федерации у иностранца отсутствует.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде. Санкции статьи УК РФ предусматривают штраф до 80 тыс. рублей, а также арест до шести месяцев, информирует пресс-служба регионального управления МВД России.