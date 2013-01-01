В Южно-Сахалинске прокладывают новую кабельную линию

В Южно-Сахалинске по центральным улицам города предстоит протянуть 4 км электросетей.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, основные работы пройдут на участках проспекта Победы, ул. Чехова и ул. Амурской. Кабельная линия будет проложена под тротуарами. Чтобы минимизировать нарушение благоустройства, работы проведут в основном бестраншейным способом: путем выполнения технологических проколов для укладки в них специальных труб, по которым потом протянут кабель.

Строительство новой линии необходимо для соединения шести высоковольтных подстанций, расположенных на территории Южно-Сахалинска. Она повысит надежность и стабильность электроснабжения областного центра.

Отметим, работы по строительству кабельных линий мощностью 35 киловольт начались еще в прошлом году и были выполнены на 80%. Однако подрядчик обанкротился, муниципальный контракт с ним расторгли. Рабочие успели подготовить технологические отверстия, через которые под тротуары будут закладывать специальные трубы и тянуть по ним кабель. От предыдущего подрядчика и остались участки с разобранной брусчаткой на проспекте Победы, ул. Чехова и Амурской.

В конце мая был определен новый подрядчик, который завершит начатые работы. Сейчас специалисты заканчивают прокладку кабеля на ул. Западной. В июле выйдут на участок ул. Амурской от Поповича до Сахалинской. Работы пройдут также на пр. Победы от Железнодорожной до Чехова, на ул. Чехова от пр. Победы до здания городского роддома. Здесь уже частично выставлены ограждения вокруг мест технологических раскопов. Отметим, что на некоторых участках для прокладки кабеля все-таки придется рыть траншеи. Эти места должны быть также огорожены в соответствии с нормами, за этим проследит управление капитального строительства.

Срок выполнения работ с восстановлением нарушенного благоустройства - до конца августа.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Администрация Южно-Сахалинска будет осуществлять жесткий контроль над соблюдением подрядчиками норм и правил содержания строительных объектов на территории города.