Сотрудницы банка на Сахалине ответят за кражу 6 млн рублей

Две сотрудницы одного из банков на Сахалине предстанут перед судом за хищение более 6 млн рублей.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре, по уголовным делам утверждены обвинительные заключения. Органом предварительного следствия установлено, что женщины в течение двух лет присваивали деньги из кассы кредитной организации. Утаивать недостачу им помогало внесение искаженных сведений в финансовую документацию. Уголовные дела направлены для рассмотрения в Южно-Сахалинский городской суд.