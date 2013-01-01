На Сахалине увеличивают посевы кукурузы и озимой ржи

На Сахалине стартовала кормозаготовительная кампания. В совхозе «Корсаковский» она началась раньше обычного благодаря озимой ржи, которая пережила холода, взошла первой и показала отличную урожайность.

Местные аграрии скашивают по 300 центнеров с гектара. В этом году озимую рожь уберут со 150 га. На следующий год запланировали посеять уже 300 га этой культуры.

- Она дала неплохие результаты, хорошо перезимовала, раньше взошла, оказалась более морозоустойчивой. Наверное, наш климат ей понравился. Четыре тонны отвезли в отделение совхоза села Чапаево, ещё пять – в Раздольное, - рассказала и.о. главного агронома совхоза «Корсаковский» Наталья Дровняшина.

Накануне бурёнки чапаевского и раздольновского отделений попробовали первый силос из озимой ржи.

После уборки озимой ржи поле отдыхать не будет. Его подкормят, и уже через месяц подойдёт райграс (газонная трава), который посадили под покров. По словам Дровняшиной, в этом году в совхозе «Корсаковский» планируют заготовить 1,4 тысячи тонн сена и 30 тысяч тонн силоса. В силосную массу пойдёт и кукуруза, которая хорошо проявила себя в прошлом году. И в нынешнем сезоне её посадки увеличили вдвое – до 300 гектаров. 8 тысяч тонн силоса планируют взять именно с кукурузы. В этом году в совхозе хотят впервые посадить масличную редьку. Она – хороший сидерат для почвы (растения, которые высаживают для обогащения почвы азотом и угнетения сорняков) и по описаниям даёт отличный урожай. Новую культуру опробуют на 200 гектарах.

В целом по области в этом году планируется заготовить более 150 тысяч тонн кормов. Это примерно в 1,7 раза больше, чем в прошлом году, рассказал РИА «Сахалин-Курилы» заместитель директора департамента растениеводства и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Сахалинской области Геннадий Лысенко. Связано такое увеличение, прежде всего, с реализацией в регионе крупных животноводческих проектов. Для этого в 1,8 раза нарастили посевной клин как однолетних, так и многолетних трав, кукурузы и озимых культур.

В этом году сахалинским аграриям предстоит убрать 7,7 тысячи гектаров кормовых культур. В том числе – более 5 тысяч гектаров однолетних трав, в частности, кукурузы. В этом году её посеяли на 1080 гектарах, это примерно в два раза больше, чем в прошлом году. Многолетние травы занимают уже более 1000 га. - Мы полагаем, что в этом году область будет полностью обеспечена кормами и животные перезимуют с хорошим запасом пищи, голодать никто не будет. Мы не планируем ничего завозить из-за пределов области -очень дорого, да и доставка через паромную переправу не всегда удобна. Упор сделан на урожайность, в этом году больше закупили минеральных удобрений, - отметил Лысенко.