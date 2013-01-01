Стоки Солнцевского разреза превысили ПДК почти в 3 тысячи раз

Сахалинская прокуратура с привлечением специалистов регионального управления Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений провела отборы проб воды в реке Углегорке и ручье Майском.

По информации газеты «Углегорские новости», в эти водоемы сбрасывает стоки угольный разрез «Солнцевский». В результате исследований проб установлен факт превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 2924 раза. Проверка также обнаружила отсутствие на разрезе очистных сооружений.

По фактам выявленных нарушений руководству предприятия представление об устранении нарушений действующего законодательства. Виновные лица оштрафованы на 400 тыс. рублей.

Кроме того, прокурор обратился с исковым заявлением в Углегорский городской суд о признании действий ООО «Солнцевский угольный разрез» по сбросу сточных вод в ручей Майский незаконными и возложении на ООО «СУР» обязанности обеспечить сброс сточных вод в соответствии с нормативами ПДК, построить очистные сооружения и ввести их в эксплуатацию.

В результате рассмотрения гражданского дела решением судьи Углегорского городского суда требования прокурора в части признания действий незаконными и возложения обязанности обеспечить сброс сточных вод в соответствии с нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ удовлетворены, в части строительства очистных сооружений и введения их в эксплуатацию ответчик устранил нарушения в добровольном порядке, решение суда в законную силу не вступило, сообщили в Углегорской городской прокуратуре.

Рассмотрение остальных мер прокурорского реагирования, а также фактическое устранение нарушений действующего законодательства находится на контроле городской прокуратуры.