День молодежи отметили в Анивском районе

Всероссийский день молодежи в Анивском районе начали праздновать 24 июня.

По информации пресс-службы администрации муниципального образования, он стартовал с соревнований по футболу на на школьном стадионе в райцентре. Любимые местные команды «Анива», «Молодежка», «Ветераны» и «Пожарная часть» в очередной раз спорили за звание сильнейших. Победу в этот раз одержали «Ветераны». В честь Дня молодежи всем участникам соревнований были вручены дипломы участников и памятные призы.

25 июня в селе Троицком состоялся праздничный концерт. Жителей села со сцены поздравлял творческий коллектив сельского дома культуры «Аккорд» и группа «Джем» из Южно-Сахалинска.

Народные гулянья в райцентре прошли 27 июня. В сквере возле районного Дома культуры горожанам представили концертную программу. Молодых людей района приветствовал мэр Александр Ивашов. В своем поздравлении он подчеркнул, что анивская молодежь всегда отличалась целеустремленностью, активной гражданской позицией, инициативностью. Среди них много тех, кто добивается высоких результатов в учебе, науке, спорте и творчестве. Продолжил поздравление председатель районного Собрания Андраник Авенян. Он отметил, что юность и молодость – самые прекрасные периоды в жизни каждого человека. Это время мечтаний, смелых надежд, поиска себя и становления личности, время первой любви, обретения верных друзей. Только в молодом возрасте бывает чувство уверенности в собственных силах, желание свернуть горы, быть лидером в любом деле - будь то в спорт, политика или бизнес. Александр Ивашов и Андраник Авенян пожелали молодым людям реализации всех планов и выразили надежду в том, что успехи и достижения каждого станут успехом нашей родины, укрепят ее национальное достоинство и авторитет. Завершился праздничный день молодежной дискотекой.