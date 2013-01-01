В Аниве поздравили с 85-летием бывшую узницу концлагерей

В Аниве поздравили с 85-летием несовершеннолетнюю узницу концлагерей Любовь Яковлеву.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации, женщина прошла через ужасы лагеря смерти под Бухенвальдом. Ее угнали в Германию в 1942 году из небольшого белорусского селения Малевичи, которое фашисты сожгли дотла. Мама и сестра сгорели вместе с другими жителями. Немцы собрали всех детей и увезли в самые страшные концлагеря нацистской Германии. За день, вспоминает Любовь Семеновна, там могли убить десятки тысяч человек. Основным способом расправы были газовые камеры. Люди гибли массово и от переутомления, голода и нечеловеческих условий. Девочку освободили вместе с другими узниками 14 апреля 1945 года. По возвращении домой ее определили в детский дом Молоденческой области.

На Сахалин Любовь Яковлева приехала в 1966 году. На острове она попала в Углегорск, где работала машинистом поезда. В 1975 году переехала в анивское село Троицкое. Здесь она и живет по сей день. У Любови Семеновны две дочери, четверо внуков и восемь правнуков.