XIV турнир «Спорт против подворотни стартовал на Сахалине

Сегодня в Невельске стартовал областной финал XIV турнира детских команд по футболу «Спорт против подворотни – Кожаный мяч».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», впервые в истории проекта игры проводятся по формату Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» 11 на 11. В приморский город съехались сильнейшие команды, победившие в муниципальных этапах, из 14 районов области. Среди участников турнира есть единственная женская команда – «Грация» из Корсакова.

- Мы приехали побеждать. Конечно, сложно и страшно играть против мальчишек. Нам говорят, главное не победа, а участие. А с мальчишками мы еще и опыта набираемся, - рассказали футболистки из Корсакова. – Основными своими соперниками считаем ребят из Анивы – они сильные.

- Хотелось бы поблагодарить руководство Невельска за добрый и теплый прием. Сегодня здесь созданы прекрасные условия, чтобы вы смогли сыграть в финальных соревнованиях «Спорт против подворотни – Кожаный мяч». Уже не одно поколения сахалинцев выросло на этом проекте. И я желаю вам не только выявить победителя, но найти верных друзей, - отметил в приветствии замглавы регионального минспорта Егор Умнов.

Напомним, что турниры дворовых команд «Спорт против подворотни» стартовали в 2004 году. Первый областной финал районных чемпионов дворового футбола прошел в Холмске на стадионе «Маяк Сахалина». А первыми чемпионами проекта «Спорт против подворотни» стали мальчишки их анивской дворовой команды «Opel», победившие в финальном матче в серии пенальти сверстников из Холмска. Со словами приветствия к участникам турнира обратился идейный вдохновитель, руководитель комитета по спорту, туризму и молодежной политики областной Думы Андрей Хапочкин. - В этом году проекту 13 лет, сегодня мы уже выросли из формата 5 на 5, когда играли на маленьких площадках. Сегодня уже играем в большой футбол по правилам всероссийских соревнований. Сейчас в области строятся прекрасные стадионы, площадки с искусственным покрытием. Это все для вас, выбирайте спорт, - пожелал депутат. По его словам, в этом году в областную Думу будут направлены поправки на 2018 год для финансирования поездок победителей регионального турнира в трех возрастах на всероссийские финалы. В течение четырех дней ребята будут бороться за право считаться лучшей сахалинской командой по футболу. Турнир завершится 1 июля.