Первые уловы: Сахалин – второй в дальневосточной лососевой путине

Сахалинские промысловики с начала нынешней путины добыли почти 850 тонн лососевых.

По данным областного агентства по рыболовству, около половины улова приходится на кету, примерно четверть - на горбушу, взято также более 166 тонн нерки. Пока промысел ведется только на Северных Курилах. Вместе с тем, на прошедшем заседании штаба дальневосточной путины отмечено, что вылов Сахалинской области на 6% превышает показатели 2015 года за тот же период.

С учетом того, что путина на этой неделе началась и в Магаданской области, островные промысловики по уловам занимают второе место на Дальнем Востоке. Бесспорными лидером лососевой страды остается Камчатский край, на счету которого уже свыше 11,5 тысячи тонн красной рыбы. Общий улов всех дальневосточников составил 12,3 тысячи тонн. Темп промысла специалисты оценивают как высокий, поскольку нынешний результат на 43% опережает аналогичный вылов по региону за предыдущий нечетный год.