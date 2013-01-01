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17:19 / В областной Думе / рыбаки / законотворчество  

Стан вне кодекса

Островные депутаты работают над изменением федерального законодательства в интересах рыбаков

Вопрос с предысторией

В островном регионе началась лососевая путина, и на побережье уже развернулись сотни рыбацких полевых станов. Но вот парадокс – все они хоть и действуют на протяжении многих лет подряд, однако существуют, если можно так выразиться, на полулегальной основе. Дело в том, что Лесной кодекс РФ не предусматривает использования земельных участков под станами именно в целях рыболовства. Об этом и шла речь на заседании комитета по экономическому развитию, где депутаты обсуждали, что еще можно сделать для продвижения очередной законодательной инициативы Сахалинской Думы в федеральных органах власти.

Председатель комитета Татьяна Кончева напомнила коллегам: у инициативы островных парламентариев довольно долгая предыстория. Впервые наши депутаты подняли этот вопрос перед российскими органами власти еще в 2010 году. На проходящих тогда в Совете Федерации днях Сахалинской области наши законодатели обратились за поддержкой в решении наболевшей проблемы и получили положительный отклик. Сенаторы даже приняли отдельное постановление, в котором признали необходимость изменения Лесного кодекса РФ. К сожалению, подготовленные поправки тогда не прошли «сито» обсуждений в различных властных органах. Через два года в дело вмешались рыбаки, адресовав соответствующую просьбу с трибуны своего третьего Всероссийского съезда отечественным законодателям. Увы, инициатива даже столь авторитетного органа опять канула в лету.

В 2014 году островные парламентарии направили в Госдуму РФ очередную законодательную инициативу. Ее судьба тоже оказалась незавидной. На этот раз поправки в Лесной кодекс не поддержала часть российских депутатов, опасавшихся, что под видом строительства станов ушлые предприниматели начнут возводить в прибрежной зоне дачные поселки, кемпинги и прочие, никак не связанные с рыболовством объекты.

Спустя год важный для рыбаков вопрос удалось поднять уже на совещании в Хабаровске, где глава российского правительства дал соответствующе поручения Минсельхозу, Минприроды, Росрыболовству и Миностокразвития РФ. Однако и после этого нужные поправки в Лесной кодекс внесены так и не были.

Смена тактики

Казалось бы, столь печальный опыт должен был отбить сахалинских депутатов всякое желание вновь готовить очередной законопроект. Однако островные парламентарии решили, что стоит сменить тактику. Перед подготовкой очередной инициативы в этом году они направили во все заинтересованные министерства и ведомства запросы, чтобы уточнить, какие именно правовые или организационные нюансы мешают изменить действующее законодательство.

Новый подход вскоре принес плоды. В частности, минувшей весной в облдуму поступило заключение правительства РФ. Правда, оно и в этот раз оказалось отрицательным, но зато во многом прояснило сложившуюся ситуацию. Так, в полученном из столицы документе уточнялось: помимо Лесного кодекса использование участков регулируется также рядом ведомственных нормативов. Например, федеральное агентство лесного хозяйства утвердило Правила использования лесов и Перечень расположенных на землях лесофонда объектов инфраструктуры, в которых о рыболовстве, естественно, не говорилось ни слова. А значит, законодательная инициатива сахалинцев должна содержать в себе еще и предложения по изменению ряда документов.

Пришла пора дорабатывать законопроект, и его включили в повестку дня очередного заседания профильного думского комитета.

В Минфине считают

– Я принимала участие в заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, которое прошло в начале июня, – сообщила коллегам Кончева. – В отзывах, полученных из министерств на нашу инициативу, содержится немало замечаний. Но не со всеми можно согласиться. Например, в Минфине считают, что без проведения торгов земельные участки под рыбацкие станы передавать нельзя. По мнению финансистов, это приведет к снижению доходной части бюджета…

Однако, по мнению председателя комитета, рыбаки не вносят в бюджет соответствующие платежи совсем по другой причине. Если полевые станы из-за пробелов в отечественном законодательстве не легализованы до конца, то отсутствуют и юридические основания для платы за их использование. Проводить же торги, за которые ратует Минфин, и вовсе нет смысла. Ведь на прибрежную территорию, где планируется или уже оборудован стан, не может претендовать никто, кроме тех рыбаков, которые уже имеют договора с Росрыболовством на использование выделенных здесь и обозначенных в строго определенных границах рыбопромысловых участков. Куда логичнее сдать землю под существующими РПУ в аренду рыбакам, что и позволит им вносить положенные платежи, пополняя местные и федеральные бюджеты. А для этого предстоит так изменить и дополнить Лесной кодекс РФ и ряд нормативно-правовых актов, чтобы на землях лесофонда могли размещаться именно рыбацкие станы.

Сахалинские депутаты, помятуя об опасениях своих коллег из Госдумы, решили заодно уточнить, что представляет из себя рыбацкий полевой стан. Для этого островные законодатели предложили включить в названный выше Перечень федерального агентства лесного хозяйства отдельный комплекс временных объектов. В их числе – предупреждающий знак для обозначения границ рыбопромыслового участка, временное сооружение для бытовых нужд и отдыха рыбацких бригад, автономная передвижная электростанция, эллинг для хранения плавсредств, эстакада для разгрузки уловов и другие.

Предел аренды

Конечно, у нас недаром иногда говорят: нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому в инициативе сахалинских законодателей содержится предложение откорректировать и те положения Лесного кодекса, которые связаны со сроками аренды участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Речь в них идет о том, что соответствующий договор на аренду земли для осуществления прибрежного или промышленного рыболовства заключается на срок от года до 25 лет. И предел аренды разработчики поправок взяли не «с потолка», а – в точном соответствии со статьей 29 Федерального закона № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В нем содержится своя норма, согласно которой Росрыболовство предоставляет уже другой – рыбопромысловый участок любому из пользователей для ведения промысла не более чем на 25 лет.

Кстати, профессионалы никогда не спутают эти два разных участка. Ведь участок лесофонда целиком располагается на суше, а рыбопромысловый участок включает в себя еще и немалую часть морской акватории или внутреннего водного объекта. Не менее важно и другое обстоятельство: при заключении договоров на пользование РПУ уже возможно и проведение конкурса, поскольку желающих получить право на добычу, например, лососевых всегда хватает.

Профильный комитет одобрил текст законопроекта, доработанного с учетом замечаний российского правительства и коллег из Госдумы РФ. Теперь островной парламент в очередной раз направит свой документ в Москву. А сахалинским рыбакам пока остается лишь ждать результатов да надеяться, что в начавшуюся путину их полевые станы опять не признают незаконно оборудованными объектами.

Наша справка

Буквально на днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)». Документ со столь длинным названием интересен, прежде всего, тем, что в нем содержатся поправки в Земельный и Лесной кодексы РФ. Суть их такова: на лесных участках теперь будет разрешено размещать объекты рыбоводной инфраструктуры. Физическим и юридическим лицам, решившим разводить рыбу в прудах и на водных объектах ирригационных систем, такие участки станут передавать в аренду.

Проще говоря, российские законодатели на этот раз создали прецедент, когда участок лесофонда изменяет свой юридический статус, а использовать его можно не только для охраны или восстановления лесов, но и в иных целях. А значит, и у очередной инициативы Сахалинской Думы, наконец, появляется шанс получить полную поддержку у законодателей страны.

Фото из архива редакции

Теги  Рыбаки Законотворчество
Автор текста: Сергей Сактаганов

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