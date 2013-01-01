Корсаковские детсадовцы побывали «В гостях сказки»

В детском саду №8 «Островок» Корсакова провели презентацию проекта «В гостях сказки».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», его профинансировала компания «Сахалин Энерджи» в рамках деятельности Корсаковского партнерского совета по устойчивому развитию.

Специалисты детского сада подготовили с воспитанниками театрально-фольклорное представление. Перед премьерой за кулисами царила суматоха. Дети наряжаются, с волнением повторяют стихи, которые готовили специально к этому моменту. Взрослые, среди которых и воспитатели и нянечки, как настоящие артисты в гримерке готовятся к выходу на сцену. И через несколько минут в музыкальном зале начинается волшебное путешествие в сказку с песнями и плясками, стихами и загадками и с долгожданными гостями – сказочными героями. Многообразие костюмов, появившихся в детском саду, помогает ставить любые спектакли, с любым количеством участников, по мотивам любых сказок.

Организаторы уверены, что сказки и игры окружают ребенка с рождения. Через них ребенок познает окружающий мир и себя в нем. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить театр. Эта идея стала основой проекта и объединила детей, педагогов и родителей, рассказали в пресс-службе компании-оператора проекта «Сахалин-2» .