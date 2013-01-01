Мэр Южно-Сахалинска проверил ремонт дорог и тротуаров

Во время инспекционной поездки по Южно-Сахалинску сегодня утром Мэр Сергей Надсадин посетил несколько объектов, где активно ведутся ремонтные работы.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, первую остановку градоначальник сделал на участке ул. Комсомольской от МРЭО ГАИ до ул. Горной. Здесь в рамках муниципального контракта подрядчик заменил опоры уличного освещения, а сейчас на финишную прямую выходят работы по обустройству тротуаров (которых здесь никогда не было) и асфальтированию дорожного полотна. Как рассказал заместитель начальника ДГХ Алексей Римша, в ремонте этот объект находится с прошлого года. В 2016-м здесь полностью поменяли водопровод, пролегающий под дорогой. Сдать в эксплуатацию этот участок Комсомольской, если не подведет погода, намерены до конца июля.

Во время инспекции мэр активно общался с прохожими, выясняя, что еще необходимо предусмотреть в этом районе. Молодой педагог Ксения Бурова живет здесь в одном из частных домов. Она рассказала о постоянных отключениях электроэнергии. Причем, по ее словам, аварии случаются не только зимой, но и летом. Сергей Надсадин поручил подчиненным детально отработать обращение с компетентными структурами. - Очень приятно, что сегодня я смогла из первых уст получить ответы на свои вопросы, узнать о перспективах своего района. Видно, что сейчас власти активно взялись за благоустройство не только центральных, но и отдаленных улиц. Это не может не радовать, - отметила горожанка.

Следующим объектом, который посетили мэр и участники инспекционной поездки, стала ул. Физкультурная. Здесь на финишную прямую выходят работы по строительству дороги от Горной до Крайней. Они будут завершены до 1 сентября. Сергей Надсадин обратил внимание на обширную свободную территорию напротив домов №22 и №24. Раньше там стояли бараки. Градоначальник потребовал от управления капитального строительства предложений по ее обустройству. В частности, речь идет о создании здесь парковочных карманов и зеленой зоны для отдыха местных жителей. С такой просьбой к Сергею Надсадину обратилась пенсионерка Татьяна Горбачева. Мэр поручил подчиненным рассмотреть возможность проектирования здесь небольшого сквера. Во время осмотра новых тротуаров один из участников инспекционной поездки - генеральный директор СРО «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский - обратил внимание на слишком крутые, по его мнению, съезды для маломобильных категорий граждан. Сергей Надсадин дал поручение УКС еще раз предметно изучить проект и при необходимости внести корректировки. - При ремонте дорог и тротуаров нам очень важно слышать мнение общественности и населения. Объекты дорожной инфраструктуры мы ремонтируем и строим не для своих отчетов, а для людей, поэтому я пригласил в эту поездку представителей общественных строительных объединений. Их критика, зачастую вполне справедливая, очень нужна нам. А вопросам создания комфортных условий для передвижения маломобильных групп населения необходимо особое внимание. Сейчас мы видим, что есть понимание и со стороны подрядной организации: она готова учесть все озвученные замечания при проведении дальнейших работ на этом участке. Вообще, темп работ при ремонте дорог и тротуаров взят хороший, объемы значительны. А учитывая тот факт, что нам все объекты необходимо сдать до холодов, мы максимально концентрируемся на соблюдении обозначенных сроков. Это крайне важно для жителей нашего города, которые сейчас испытывают неудобства при передвижении по Южно-Сахалинску из-за того, что некоторые дороги находятся в ремонте, - отметил Сергей Надсадин.

Завершилась инспекционная поездка посещением ул. Поповича. Там с середины мая на участке от ул. Физкультурной до ул. Ленина ООО «Северспецстрой» ведет обустройство тротуаров. Их ширина соответствует ГОСТ и составляет 3 метра. После укладки тротуарной плитки подрядчик приступит к замене асфальтового полотна на проезжей части, а также к общему благоустройству и озеленению. Работы планируется завершить до 1 сентября. В этом году будут обустроены 22 участка городских улиц общей протяженностью более 12 км. Особый акцент администрация города ставит на ремонт тротуаров. Так, работы, включающие в себя озеленение и асфальтирование дорожного полотна, уже ведутся на ул. Есенина от пр. Мира до Комсомольской, ул. Ленина от моста через реку Еланку до «Федоровки», ул. Горького, в пер. Мартовском (р-н кадетской школы) и др.