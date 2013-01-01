Двенадцать шагов к жизни
Седьмой год на Сахалине работает центр реабилитации и социальной адаптации для наркозависимых «Жизнь»
Армейский режим
В одном из сел Корсаковского района стоит двухэтажный дом. Режим здесь заведен почти армейский. Каждое утро пробежка – 3,5 километра, и неважно, какое время года и погода на дворе. Зимой добавляется купание в проруби, летом – в озере неподалеку.
Завтраки, обеды и ужины жильцы готовят сами. Все домашние хлопоты тоже ложатся на их плечи. Порядок навести, воды в баню натаскать, животных покормить… Хозяйство у «Жизни» немаленькое – куры, гуси, утки, кролики, свиньи. Плюс теплицы и картофельное поле.
В свободное время здесь поют караоке, танцуют и таким образом учатся веселиться на трезвую голову. Чтобы преодолеть застенчивость, рисуют и пишут стихи, а после выносят свое творчество на обсуждение. Играют в психологические игры вроде «Мафии» и проводят тренинги по личностному росту.
Есть несколько несложных, но обязательных к исполнению правил: не разбрасывать вещи, не ругаться матом, не опаздывать. Кроме того, каждый вечер жильцы анализируют прошедший день и записывают свои чувства.
– Это делается, чтобы человек был в контакте с собой, понимал самого себя. У зависимых сложности с этим – они будто едут ночью, в дождь и с выключенными фарами, – рассказывает создатель центра «Жизнь» Евгений Сарнит.
Главное – писать все честно. Один встречает новый день так: «Жуткая рань, не хочу вставать. Чувствую себя разбитым». Другой наоборот: «Никогда раньше не бегал. Предвкушаю утреннюю зарядку». На вечернем собрании пациенты зачитывают свои записи и с помощью членов группы избавляются от негативных мыслей.
Таблетка от зависимости
Реабилитация в «Жизни» основана на программе «12 шагов». Мировое сообщество признает ее одной из самых эффективных «таблеток» от зависимости. Программа во главу угла ставит групповую терапию, откровенные разговоры и познание себя.
Лучшими друзьями на время реабилитации становятся ручка и тетрадка. Пациент пишет, как он поступал, а потом зачитывает свои записи в группе таких же зависимых, как и он.
Офис «Жизни» находится в Южно-Сахалинске. Связаться с центром реабилитации и социальной адаптации можно по телефону: 89140981776 – с 10:00 до 18:00 .
Есть понятие «сдать шаг». Это и правда своеобразный экзамен. Первый шаг, к примеру, – признать свое бессилие перед психоактивными веществами. На его написание и сдачу может уйти несколько месяцев. За полгода, что длится курс в «Жизни», пациенты успевают пройти только несколько шагов. Если человек хочет полностью выздороветь, ему необходимо посещать группы анонимных наркоманов или алкоголиков. Они тоже основаны на «12 шагах».
– Мы не подразделяем своих подопечных на алкоголиков и наркоманов. Неважно, выпил человек, покурил или укололся, в мозге активируются одни и те же центры удовольствия, – говорит Евгений Михайлович.
С пациентами в центре в основном работают те, кто сам победил пагубное пристрастие и после получил психологическое образование.
– Только зависимый поймет зависимого. Такой человек добывал наркотики, врал при этом маме, жене, близким и не малознакомым людям. Другому наркоману знакомы эти уловки, и он может выудить всю правду, – замечает собеседник.
Мечта идиота
Создатель «Жизни» не скрывает: он сам употреблял наркотики.
– В молодости смотрел на героиновых наркоманов – все такие крутые дядьки были. На дорогих тачках, с полными кошельками. Я тоже о такой жизни мечтал. Вот мечта идиота и сбылась. В итоге, эти крутые дядьки слегли в ящик. Да и я едва с жизнью не порстился, – делится собеседник. – Спасибо родным, что отправили меня на реабилитацию в Томск. Я ненавидел все в первый месяц, но, когда пришел в себя, чувствовал только благодарность.
Вернув себе трезвый взгляд на жизнь, сахалинец остался работать в томском центре и загорелся идеей создать подобный на острове.
– Принято говорить про горький опыт. Но горького опыта не бывает. Есть просто опыт, благодаря которому я сегодня себя люблю. Не было бы в моей жизни наркотиков, я бы не помогал другим справиться с этой проблемой, – говорит Евгений Михайлович.
Уже девять лет он кристально трезв. Но после войны с зависимостью все равно остались шрамы: дурман наносит невосполнимый вред здоровью.
– Когда перестал употреблять, все в моей жизни улучшилось. Я воспитываю троих детей, занимаюсь спортом. Очень люблю бывать в лесу. У меня три собаки-лайки, потому медведи мне нестрашны, – улыбается Евгений Сарнит.
Раздвоение личности
Одновременно в «Жизни» находятся около 30 человек. Новыми жильцами попадают в центр, потому что этого добиваются их родные.
– Сегодняшний наркоман быстрее умрет, чем осознает необходимость лечения. Распространенные теперь синтетические наркотики мгновенно разрушают психику, – утверждает руководитель центра. – Под воздействием солей и спайсов люди творят сумасшедшие вещи. Пока наркоман под кайфом, такое поведение приносит ему райское блаженство. Но когда отпускает, человек не хочет жить.
Однажды мама привезла в реабилитационный центр сына. Несколько недель парень был совершенно невменяемым. Но такое бывает со многими пациентами. А вот через пару месяцев психологи центра поняли, что помочь не в силах. У молодого человека раздвоение личности, и ему нужно в психиатрическую больницу.
– Был еще пациент, – добавляет воспитатель центра «Жизнь» Иван Кобелев. – Он полностью завязал со спайсами, пришел в себя. Мы сидим с ним, беседуем, и он признается: «Я все равно их слышу». Взрослый здравомыслящий мужчина способен анализировать свои поступки, контролировать поведение, но голоса в голове так и преследуют его.
Без нотаций
В «Жизни» есть и более вдохновляющие примеры.
– Пациент Н. воровал, сидел в тюрьме. Но уже седьмой год ведет трезвый образ жизни. Занялся бизнесом, построил дом. Второму ребенку скоро исполнится пять лет. Я стал его крестным. Жена не нарадуется. Она не оставила его в трудный час и получила за это награду, – рассказывает Евгений Михайлович.
Родители другого подопечного не страдали зависимостью, но решили полностью отказаться от алкоголя, чтобы поддержать своего сына в новой жизни. Раньше мама и папа выпивали по праздникам и не задумывались, что таким образом с детства закладывали в подсознание ребенка положительное отношение к спиртному.
За семь лет через центр прошло почти три сотни человек. 60 сахалинцев приезжали на недавний праздник трезвости. Впрочем, есть и те, кто идет на второй круг реабилитации. И на третий...
– Есть такое выражение: «Может быть, колоться мы не отучим, но кайф обломаем навсегда». Когда реабилитанты срываются, им становится некомфортно. Они начинают бороться, страдать уже осознанно, – говорит Иван Кобелев.
Не всегда жизнь дает еще один шанс. Бывает, что за рецидивом следует смерть. Недавно молодой сахалинец, которому не исполнилось и 30 лет, вышел из центра, сорвался. Выпил всего рюмку, и сердце не выдержало.
Специалисты реабилитационного центра стремятся отрезвить своих подопечных и дать им знания. В «Жизни» никто не бегает за зависимыми, не читает нотации, не осуждает. Здесь полагают, что каждый человек должен получать свой опыт.
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