Двенадцать шагов к жизни

Седьмой год на Сахалине работает центр реабилитации и социальной адаптации для наркозависимых «Жизнь»

Армейский режим

В одном из сел Корсаковского района стоит двухэтажный дом. Режим здесь заведен почти армейский. Каждое утро пробежка – 3,5 километра, и неважно, какое время года и погода на дворе. Зимой добавляется купание в проруби, летом – в озере неподалеку. Завтраки, обеды и ужины жильцы готовят сами. Все домашние хлопоты тоже ложатся на их плечи. Порядок навести, воды в баню натаскать, животных покормить… Хозяйство у «Жизни» немаленькое – куры, гуси, утки, кролики, свиньи. Плюс теплицы и картофельное поле. В свободное время здесь поют караоке, танцуют и таким образом учатся веселиться на трезвую голову. Чтобы преодолеть застенчивость, рисуют и пишут стихи, а после выносят свое творчество на обсуждение. Играют в психологические игры вроде «Мафии» и проводят тренинги по личностному росту. Есть несколько несложных, но обязательных к исполнению правил: не разбрасывать вещи, не ругаться матом, не опаздывать. Кроме того, каждый вечер жильцы анализируют прошедший день и записывают свои чувства. – Это делается, чтобы человек был в контакте с собой, понимал самого себя. У зависимых сложности с этим – они будто едут ночью, в дождь и с выключенными фарами, – рассказывает создатель центра «Жизнь» Евгений Сарнит. Главное – писать все честно. Один встречает новый день так: «Жуткая рань, не хочу вставать. Чувствую себя разбитым». Другой наоборот: «Никогда раньше не бегал. Предвкушаю утреннюю зарядку». На вечернем собрании пациенты зачитывают свои записи и с помощью членов группы избавляются от негативных мыслей.

Таблетка от зависимости

Реабилитация в «Жизни» основана на программе «12 шагов». Мировое сообщество признает ее одной из самых эффективных «таблеток» от зависимости. Программа во главу угла ставит групповую терапию, откровенные разговоры и познание себя. Лучшими друзьями на время реабилитации становятся ручка и тетрадка. Пациент пишет, как он поступал, а потом зачитывает свои записи в группе таких же зависимых, как и он.

Кстати Офис «Жизни» находится в Южно-Сахалинске. Связаться с центром реабилитации и социальной адаптации можно по телефону: 89140981776 – с 10:00 до 18:00 .

Есть понятие «сдать шаг». Это и правда своеобразный экзамен. Первый шаг, к примеру, – признать свое бессилие перед психоактивными веществами. На его написание и сдачу может уйти несколько месяцев. За полгода, что длится курс в «Жизни», пациенты успевают пройти только несколько шагов. Если человек хочет полностью выздороветь, ему необходимо посещать группы анонимных наркоманов или алкоголиков. Они тоже основаны на «12 шагах». – Мы не подразделяем своих подопечных на алкоголиков и наркоманов. Неважно, выпил человек, покурил или укололся, в мозге активируются одни и те же центры удовольствия, – говорит Евгений Михайлович. С пациентами в центре в основном работают те, кто сам победил пагубное пристрастие и после получил психологическое образование. – Только зависимый поймет зависимого. Такой человек добывал наркотики, врал при этом маме, жене, близким и не малознакомым людям. Другому наркоману знакомы эти уловки, и он может выудить всю правду, – замечает собеседник.

Мечта идиота

Создатель «Жизни» не скрывает: он сам употреблял наркотики. – В молодости смотрел на героиновых наркоманов – все такие крутые дядьки были. На дорогих тачках, с полными кошельками. Я тоже о такой жизни мечтал. Вот мечта идиота и сбылась. В итоге, эти крутые дядьки слегли в ящик. Да и я едва с жизнью не порстился, – делится собеседник. – Спасибо родным, что отправили меня на реабилитацию в Томск. Я ненавидел все в первый месяц, но, когда пришел в себя, чувствовал только благодарность. Вернув себе трезвый взгляд на жизнь, сахалинец остался работать в томском центре и загорелся идеей создать подобный на острове. – Принято говорить про горький опыт. Но горького опыта не бывает. Есть просто опыт, благодаря которому я сегодня себя люблю. Не было бы в моей жизни наркотиков, я бы не помогал другим справиться с этой проблемой, – говорит Евгений Михайлович. Уже девять лет он кристально трезв. Но после войны с зависимостью все равно остались шрамы: дурман наносит невосполнимый вред здоровью. – Когда перестал употреблять, все в моей жизни улучшилось. Я воспитываю троих детей, занимаюсь спортом. Очень люблю бывать в лесу. У меня три собаки-лайки, потому медведи мне нестрашны, – улыбается Евгений Сарнит.

Раздвоение личности

Одновременно в «Жизни» находятся около 30 человек. Новыми жильцами попадают в центр, потому что этого добиваются их родные. – Сегодняшний наркоман быстрее умрет, чем осознает необходимость лечения. Распространенные теперь синтетические наркотики мгновенно разрушают психику, – утверждает руководитель центра. – Под воздействием солей и спайсов люди творят сумасшедшие вещи. Пока наркоман под кайфом, такое поведение приносит ему райское блаженство. Но когда отпускает, человек не хочет жить. Однажды мама привезла в реабилитационный центр сына. Несколько недель парень был совершенно невменяемым. Но такое бывает со многими пациентами. А вот через пару месяцев психологи центра поняли, что помочь не в силах. У молодого человека раздвоение личности, и ему нужно в психиатрическую больницу. – Был еще пациент, – добавляет воспитатель центра «Жизнь» Иван Кобелев. – Он полностью завязал со спайсами, пришел в себя. Мы сидим с ним, беседуем, и он признается: «Я все равно их слышу». Взрослый здравомыслящий мужчина способен анализировать свои поступки, контролировать поведение, но голоса в голове так и преследуют его.

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