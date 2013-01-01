Комфорт напрокат

Мебель, коляски и все, что необходимо малышу после рождения, теперь дают нуждающимся семьям

Детский арсенал

Пункты бесплатного проката предметов первой необходимости заработали сразу в девяти районах области. Услугу могут получить не только многодетные семьи, но и студенческие семьи и семьи с детьми-инвалидами. Алена Кулешова готовится стать мамой уже в четвертый раз. Она еще не знает, кто у нее будет – мальчик или девочка, зато как будет выглядеть детская кроватка для малыша, для нее не секрет. Новенькую комфортную мебель жительница Корсакова присмотрела в пункте проката, который расположился в портовом городе, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга».

– О новой льготе я узнала буквально на прошлой неделе, – поделилась Алена, – и сразу же решила ей воспользоваться. Сейчас, пока малыш не появился на свет, в этой кроватке будет спать мой младший ребенок. После рождения братика или сестренки она перейдет новому члену семьи. С рук взять за небольшую плату детскую мебель сложно – таких объявлений очень мало, а покупать новую в магазине – дорого. Конечно, прокат – хорошая идея. Алена рассказала, что сотрудники «Радуги» помогут ей с доставкой: кроватку довезут прямо к подъезду и даже поднимут на нужный этаж. Она пообещала, что вернет мебель в целости и сохранности. За коляской Алена собралась прийти уже после родов, в начале сентября.

Внушительный ассортимент

Как рассказала начальник отдела учреждений социального обслуживания министерства социальной защиты Сахалинской области Елена Кобец, решение ввести абсолютно новую льготу для жителей региона было принято в прошлом году. Тогда же было закуплено более 300 предметов на сумму порядка 3 млн рублей. Пункты открылись на базе девяти социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Первый пункт открыл свои двери в мае 2017 года. Недавно реабцентр заработал и в Александровск-Сахалинском. Скоро и при нем появится пункт проката детского инвентаря. Во всех пунктах набор предметов первой необходимости примерно одинаков – это кроватки для новорожденных, коляски (летние прогулочные и закрытые «трансформеры»), столики для кормления, ходунки. В будущем этот ассортимент планируется дополнять по необходимости. Для этого специалисты министерства защиты будут анализировать предпочтения получателей услуги, их пожелания и предложения.

– Родители всех районов, где есть прокатные пункты, активно пользуются новой льготой, – прокомментировала Елена Кобец, – взять напрокат предметы первой необходимости сегодня можно в Южно-Сахалинске, Корсакове, Охе, Поронайске, Аниве, Томари, Смирных, Макарове и в селе Кировское Тымовского района. Одна семья может взять сразу несколько предметов. Родитель подписывает договор, к нему прилагается опись того, что конкретно предоставили данной семье. Договор заключается на год. По необходимости его можно будет продлить ровно на такой же срок. Информация о том, что такие пункты уже действуют, время их работы, размещается в отделениях социальной защиты населения. Родитель, попадающий под льготную категорию, как правило, бывает в этих кабинетах.

Не плыть по течению

Идея предоставлять новую льготу нуждающимся семьям принадлежит депутату областной Думы, руководителю проекта партии «Единая Россия» «России важен каждый ребенок» Светлане Бетнарской. В основном проект занимается детьми, оставшимися без попечения родителей и сиротами. Вместе с тем, партийце заботят и проблемы других сахалинских семей. – Мы вышли с инициативой создать пункты проката детского инвентаря еще в прошлом году. Министерство социальной защиты региона довольно быстро превратило эту задумку в жизнь. Многодетные семьи сегодня необходимо поддерживать как можно активнее. Наш проект и впредь будет выдвигать на обсуждение полезные для семей региона инициативы, – отметила Светлана Бетнарская.