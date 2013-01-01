Центр внимания. Выпуск от 28 июня

ДТП в Холмске

Страшная авария накануне в Холмске унесла жизни трех человек. ДТП произошло на улице Пригородной в 17:20 в районе дома №29. 42-летняя женщина, двигаясь в северном направлении на автомобиле «Тойота Королла Филдер», пошла на обгон. Выехав на встречную полосу движения, она столкнулась с «Тойотой Ками».

Бизнес-миссия Японии на Курилах

Курилы впервые в истории принимают крупную бизнес-миссию из Японии. Делегация из 69 человек накануне прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне «Этопирика». Возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Цель поездки - выяснить возможности для совместной экономической деятельности двух стран на Курилах. Договоренностей об этом ранее на высшем уровне достигли главы государств Владимир Путин и Синдзо Абэ. На Кунашире делегацию встретил губернатор Олег Кожемяко, члены правительства, представители МИД России. Стороны сошлись во мнении, что сотрудничество ограничивает отсутствие прямого транспортного сообщения между Курилами и Японией.

Кроватки и столики

Пункты бесплатного проката оборудования для детей открылись на Сахалине. Кроватки, столики, ванночки и другие необходимые предметы предоставляются многодетным родителям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Зеленый рацион

На юге Сахалинской области началась кормозаготовительная кампания. В этом году поголовье скота в регионе резко вырастет. Это значит, что аграриям придется приложить вдвое больше усилий, чтобы накормить всех буренок.

Подарки от молодогвардейцев

На Сахалине отмечают День молодежи. К самому беззаботному летнему празднику присоединились и воспитанники детского дома села Троицкое. Дети всех возрастов получали подарки и яркие впечатления.

Благоустройство дорог

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал ремонт городских дорог. Вместе со строителями и общественниками руководитель областного центра проверил участки улиц, где идут самые масштабные работы. На Комсомольской, в районе городского парка, ремонт планируют завершить до конца июля, на Поповича и Физкультурной - до наступления осени. Здесь асфальтируют дорожное полотно и обустраивают тротуары. Все замечания строители устраняют оперативно.