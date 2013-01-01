Центр внимания. Выпуск от 28 июня
В этом выпуске: страшная авария, кроватки и столики, зеленый рацион, курильский сезон, спортивные и другие новости.
ДТП в Холмске
Страшная авария накануне в Холмске унесла жизни трех человек. ДТП произошло на улице Пригородной в 17:20 в районе дома №29. 42-летняя женщина, двигаясь в северном направлении на автомобиле «Тойота Королла Филдер», пошла на обгон. Выехав на встречную полосу движения, она столкнулась с «Тойотой Ками».
Бизнес-миссия Японии на Курилах
Курилы впервые в истории принимают крупную бизнес-миссию из Японии. Делегация из 69 человек накануне прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне «Этопирика». Возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Цель поездки - выяснить возможности для совместной экономической деятельности двух стран на Курилах. Договоренностей об этом ранее на высшем уровне достигли главы государств Владимир Путин и Синдзо Абэ. На Кунашире делегацию встретил губернатор Олег Кожемяко, члены правительства, представители МИД России. Стороны сошлись во мнении, что сотрудничество ограничивает отсутствие прямого транспортного сообщения между Курилами и Японией.
Кроватки и столики
Пункты бесплатного проката оборудования для детей открылись на Сахалине. Кроватки, столики, ванночки и другие необходимые предметы предоставляются многодетным родителям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Зеленый рацион
На юге Сахалинской области началась кормозаготовительная кампания. В этом году поголовье скота в регионе резко вырастет. Это значит, что аграриям придется приложить вдвое больше усилий, чтобы накормить всех буренок.
Подарки от молодогвардейцев
На Сахалине отмечают День молодежи. К самому беззаботному летнему празднику присоединились и воспитанники детского дома села Троицкое. Дети всех возрастов получали подарки и яркие впечатления.
Благоустройство дорог
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал ремонт городских дорог. Вместе со строителями и общественниками руководитель областного центра проверил участки улиц, где идут самые масштабные работы. На Комсомольской, в районе городского парка, ремонт планируют завершить до конца июля, на Поповича и Физкультурной - до наступления осени. Здесь асфальтируют дорожное полотно и обустраивают тротуары. Все замечания строители устраняют оперативно.
Курильский сезон
Горячий пляж, вулканы Менделеева и Тятя. Сотни туристов ждут на Кунашире этим летом. Большинство из них добираются до труднодосягаемой земли на пароходе в течение двух дней.
Вернулись с «большой» земли
2 машины, 4 путешественника и более 20 тысяч километров пути. Команда сахалинских энтузиастов завершила автопробег от Сахалина до Сочи и обратно. Во время поездки они посетили своих коллег из центров стандартизации и метрологии.
Юные железнодорожники
Солнечная и теплая погода позволила воспитанникам лагеря «Юный железнодорожник» поучаствовать в спортивно-экологическом квесте. 45 детей бегали по «минному полю», спасали раненого, играли в шашки.
Баталии в Швейцарии
В швейцарском Хельсинборге продолжается чемпионат Европы по настольному теннису среди 250 ветеранов спорта. Сахалинскую область представляют два Геннадия - Ким и Кан. Геннадий Кан, преодолевая групповой полуфинальный этап в личном зачёте, потерпел фиаско от представителя Германии. Пытался атаковать «подрезками», отыгрываться верхним вращением «топ-спином», но уровень международника оказался гораздо выше. После этого сегодня состоялись парные схватки, где сахалинцы закрепились на третьей строчке.
Игра в нарды
В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат по настольной игре в нарды. Он собрал около тридцати южносахалинцев. Их могло быть и больше, но решили собрать самых сильнейших. Бросать игральные кости и передвигать шашки - дело непростое, ведь у спортсменов при этом особая тактика.
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