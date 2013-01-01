Сахалинские молодогвардейцы поздравили детдомовцев с Днём молодёжи
Сахалинская «Молодая гвардия «Единой России» подарила воспитанникам детского дома села Троицкого Анивского района настоящий праздник в честь Дня молодёжи.
28 июня молодогвардейцы устроили для ребятишек развлекательную программу. Одна из площадок была музыкальной – дети танцевали, веселились, участвовали в конкурсах, а вторая – спортивной, где мальчики и девочки участвовали в весёлых стартах.
- Детдомовцы, к большому сожалению, обделены родительским вниманием. Сегодня мы решили напомнить им, что они не одни, что рядом с ними есть друзья и товарищи, готовые им помогать, - отметил руководитель регионального отделения «Молодой гвардия «Единой России» Николай Литус. - По линии организации мы проводим такое мероприятие впервые. В последнее время мы решили уделять больше внимания именно социальным учреждениям. Недавно договорились о постоянном сотрудничестве с областным центром социальной помощи населению. В ближайшее время планируем побывать в ряде социальных учреждений. Хотим видеть, в каком положении находится наша молодёжь, чтобы помогать ей в дальнейшем.
Каждому воспитаннику детского дома вручили сладкий подарок. Аниматоры устроили для них веселый праздник. Лица малышей светились от радости.
Для близняшек Лики и Ангелины Безугловых этот день запомнится надолго. С самого утра сёстры гуляли, играли, не забывая помогать в уборке. А после обеда стали участницами увлекательного мероприятия.
- Праздник нам очень понравился, особенно игры и танцы, - сказали девочки. – Когда мы вырастем, будем сильными, умными, здоровыми и красивыми.
Шестнадцатилетний Иван Толкачёв считает, что главными качествами современного молодого человека являются порядочность и образованность.
- Молодёжь должна быть бескорыстной, сильной духом, образованными и культурными людьми, которые всегда готовы прийти на помощь, - сказал он. – Сейчас я пытаюсь найти свой круг общения, познакомиться с хорошими людьми, чтобы учиться у них жизни.
По словам замруководителя отделения «Молодой гвардия «Единой России» Александра Шарифулина, молодогвардейцы уделяют внимание не только социальным и спортивным учреждениям, но и ветеранам, пенсионерам. Например, в ближайшем будущем они намерены помогать пожилым людям на дачах.
- Поскольку идёт Год экологии, в субботу мы собираемся провести экологическую акцию по уборке мусора на Тёплых озёрах, - поделился Шарифулин. – У нас ещё много планов, и в ближайшее время мы планируем их реализовать.
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