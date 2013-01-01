Философия защиты. Выпуск от 28 июня
Соблюдать спокойствие при любых обстоятельствах обязаны водители городских автобусов. Даже тогда, когда делать это становится трудно. Например, при неадекватном поведении пассажиров.
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Соблюдать спокойствие при любых обстоятельствах обязаны водители городских автобусов. Даже тогда, когда делать это становится трудно. Например, при неадекватном поведении пассажиров.
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