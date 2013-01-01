НЭП. Выпуск от 28 июня

В Правительстве Сахалинской области состоялось заседание экспертной группы по рассмотрению инвестпроектов. Профильные министерства с представителями бизнеса обсуждали заявки от островных предпринимателей на комплексное сопровождение проектов. В том числе - по которым требуется компенсация затрат. Из 5 заявок одобрили 4. Мы встретились с одним из предпринимателей, чьи документы прошли первый этап согласования, и узнали, на какие цели бизнесмен запрашивает субсидию, а также с какими сложностями его предприятие столкнулось при прохождении отбора.

Loading the player... Автор видео: Александра Накипова Оператор: Евгений Ахмадеев