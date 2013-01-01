Прошли шесть станций

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Солнечная и теплая погода позволила воспитанникам лагеря «Юный железнодорожник» поучаствовать в спортивно-экологическом квесте. 45 детей бегали по «минному полю», спасали раненого, играли в шашки.
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Солнечная и теплая погода позволила воспитанникам лагеря «Юный железнодорожник» поучаствовать в спортивно-экологическом квесте. 45 детей бегали по «минному полю», спасали раненого, играли в шашки.
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