Курильский сезон

Горячий пляж, вулканы Менделеева и Тятя. Сотни туристов ждут на Кунашире этим летом. Большинство из них добираются до труднодосягаемой земли на пароходе в течение двух дней.

Loading the player... Автор видео: Анастасия Носкова Оператор: Максим Махин