Курильский сезон
Горячий пляж, вулканы Менделеева и Тятя. Сотни туристов ждут на Кунашире этим летом. Большинство из них добираются до труднодосягаемой земли на пароходе в течение двух дней.
Автор видео: Анастасия Носкова
Оператор: Максим Махин
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Горячий пляж, вулканы Менделеева и Тятя. Сотни туристов ждут на Кунашире этим летом. Большинство из них добираются до труднодосягаемой земли на пароходе в течение двух дней.
Автор видео: Анастасия Носкова
Оператор: Максим Махин
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