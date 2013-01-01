Пассажирская компания «Сахалин» вновь возглавила рейтинг лучших

Пассажирская компания «Сахалин» по итогам четырех месяцев года вернулась на первое место в рейтинге пригородных пассажирских компаний, набрав 74 балла из 100 возможных.

Уступив с начала года победную позицию и заняв почетное второе место в рейтинге, предприятие в самые сжатые сроки вернулось в лидеры. Несмотря на стабильность такого показателя, как динамика транспортной работы, ПКС постоянно наращивает объемы перевозок и уровень финансирования потерь перевозчика со стороны субъекта Российской Федерации.

- Первое место в рейтинге – результат работы всего коллектива, - отметил главный инженер пассажирской компании «Сахалин» Дмитрий Акжигитов. - Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить сотрудников за добросовестное отношение к делу.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», второе место - у ОАО «Московско-Тверская ППК», третье место в рейтинге занимает ОАО «Алтай-пригород».