Из Германии через Москву мы прилетели на край света – в сахалинский город Томари. После восьми отпускных дней, проведенных у Татарского пролива, ощущение такое, будто мы прочли восемь сказок.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов «Доброта», расположенном в Томари, живет отец нашего международного семейства Владимир Рукас. Здесь нас встретила вахтенная служба. Если говорить в двух словах, это международная вежливость с российским акцентом.

В гостиные комнаты нас поселяла директор учреждения Татьяна Филиппова. Отец – бывший моряк – отметил, что у нее капитанская хватка. Подсказка в точку: у Татьяны Ивановны женственность сочетается с хозяйственной натурой.

Следующую сказку «Доброты» нам подарила ее заместитель Виктория Исаева. Она провела экскурсию по территории дома-интерната. Виктория Валентиновна показала медпункт, спортзал, душевые, поэтажные столовые, а также богатую библиотеку, парикмахерскую и христианскую часовню.

Отец угостил нас оладьями из своего полдника. Отведав выпечку, ничего не оставалось делать, как взять рецепт у местного кулинара Любови Богдановой. Не сомневаемся: наши соотечественники из Германии попробуют оладьи и адресуют ей в душе русское спасибо.

Останется в памяти и выступление перед «добротинцами» самодеятельных артистов из районного дома культуры. В их творчестве виден народный характер.

Нельзя не отметить добрым словом и наши гостиные комнаты. В их интерьерах мы ощущали себя очень комфортно, как и в «Доброте» в целом.

Спасибо мы адресуем также Евгению Тимофееву, Геннадию Акмалову, Виктору Войтову за оказанные нам, причем совершенно бесплатно, услуги. Спасибо вам, теперь уже хоть чуть-чуть, но родные нам томаринцы, живущие и работающие в островном краю!