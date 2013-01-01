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09:48 / Экономика / сотрудничество / бизнес  

Японский бизнес приглашают строить на Курилах энергоустановки, причалы, жилье и морские фермы

Японский бизнес приглашают строить на Курилах энергоустановки, причалы, жилье и фермы по выращиванию морских деликатесов. Первые проекты совместной хозяйственной деятельности России и Японии обсудили на острове Кунашир, куда накануне прибыла крупная бизнес-миссия (69 человек) из соседней страны.

В их числе – сотрудники различных министерств и ведомств, члены ассоциаций и общественных объединений, руководители частных компаний. Возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Вместе с представителями сахалинского правительства в Южно-Курильском районе они посетили объекты строительства, транспорта, рыбной отрасли, энергетики, здравоохранения, розничной торговли и туризма.

Знакомство с Кунаширом для гостей началось с портовых сооружений. Два основных причальных комплекса острова сегодня нуждаются в модернизации – такой вывод был сделан в ходе их осмотра. Пирс №5 построен в 1998 году. Его длина - 50 метров, а глубины у стенки не превышают четырех метров. Это позволяет принимать лишь небольшие грузовые и рыболовецкие суда, а также плашкоуты с Шикотана. Условия эксплуатации - перемещение тяжелых грузов и постоянная волновая нагрузка – привели к частичному разрушению поверхности сооружения. При условии проведения здесь ремонтных работ и удлинения стенки в перспективе пирс сможет принимать суда и средних размеров. Такие сейчас обрабатываются у второго причала, который считается глубоководным. Построили его сравнительно недавно – в 2011 году - по федеральной Курильской программе. Однако при внушительной длине стенок - 135 метров - причальный комплекс не в состоянии принимать крупные теплоходы с большой осадкой. Глубины у него колеблются от 3 до 8 с небольшим метров. Чтобы сооружение заработало на полную мощность, как и в случае с первым пирсом, его предлагается вынести дальше в море.

Учитывая развитость инфраструктуры портов Японии, власти Сахалинской области предложили представителям бизнес-миссии поучаствовать в проектировании и строительстве подобных объектов на Курилах. Модернизация морской гавани даст толчок к развитию ряда важных отраслей экономики, считают в региональном правительстве. При наличии по-настоящему глубоководного причала к курильским берегам, например, смогут подходить океанские круизные теплоходы с туристами. Появятся предпосылки для ускоренного развития сфер гостиничного и ресторанного бизнеса. В среде сахалинских предпринимателей уже сегодня есть желающие построить на Кунашире современные туристические объекты. Гостиничный комплекс с традиционной японской баней онсэн намерена возвести в Южно-Курильске компания «ЛИГО-дизайн». Ее генеральный директор Дмитрий Ли ищет партнеров для реализации проекта. Специально для японских бизнесменов на берегу моря, где в будущем расположится комплекс, он провел презентацию.

- В отеле будет 26 одно- и двухместных номеров категорий «стандарт» и «люкс». А для японской бани мы создадим несколько купальных зон на открытом воздухе с термальными водами из минерального источника, - рассказал предприниматель.

Еще более наглядно потенциальным партнерам из Японии о возможностях сотрудничества рассказали на Южно-Курильском рыбокомбинате. Гостей здесь провели в рабочие цеха, а затем показали фильм. Ежегодно предприятие выпускает около 30 тысяч тонн продукции. В основном, это мороженые минтай, треска, навага, камбала, палтус, скумбрия, корюшка и дальневосточные лососи.

- Около 90% всей нашей продукции идет на российский рынок. Вместе с тем, мы видим большие перспективы и для расширения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Возможности для этого есть - собственный флот насчитывает 15 судов, а для переработки биоресурсов создана мощная база. Готовы предложить иностранным партнерам различные формы взаимодействия – от приобретения технологического оборудования до создания совместной хозяйственной структуры, - сказал исполнительный директор рыбокомбината Виталий Устенко. – Перспективным, на наш взгляд, является применение японской технологии при промысле кальмара и переработке скумбрии, сельди иваси и сайры. На базе предприятия можно наладить выпуск фарша сурими для японского и европейского рынков.

Наряду с этими предложениями членов японской экспертной группы заинтересовали и те, что касаются развития на Курилах новой отрасли – марикультуры.

Представитель агентства по рыболовству Японии Хасаи Сигэто нашел курильские бухты перспективными для этого направления.

- На мой взгляд, естественные природные условия в акваториях островов оптимальны для выращивания морских биоресурсов. Это предварительный вывод, чтобы сделать окончательное экспертное заключение, я намерен провести консультации с представителями российской науки, - отметил он.

Жилищное строительство на Курилах – еще одна сфера, где могут совместно работать предприниматели двух стран. Японских строителей ознакомили с технологией, по которой на Кунашире возводятся дома для переселения курильчан из аварийного жилфонда. С учетом пожеланий людей

выбрана монолитная конструкция из железобетона.

В предстоящие годы только в Южно-Курильском районе планируется возвести 46 тысяч кв. метров жилья. Это 30 домов. Кроме того, в рамках новой Курильской программы в предстоящие годы будут строиться арендные дома, социальные учреждения, дороги и объекты инженерной инфраструктуры. Поэтому возникает потребность в привлечении подрядчиков. Губернатор Олег Кожемяко предложил участвовать в этой работе представителям японских компаний.

- У нас нет опыта работы на рынке Сахалинской области, но специфика квартир понятна, - отреагировал один из членов иностранной делегации. - Мы рассмотрим возможности для участия.

Примером надежности и долговечности японских сооружений на Кунашире является дизельная электростанция. Ее построили еще в 2000 году. За 17 лет серьезных поломок практически не было. Позднее мощность станции выросла, у нее появились дополнительные российские модули. А сейчас энергетики вновь задумались над увеличением объемов генерации - на 6 мегаватт. Об этом просят местные рыбопромышленники - для расширения производств. Планируется замена части импортных силовых агрегатов.

Одновременно японской стороне предложено поучаствовать в оборудовании станции ветровой установкой. При этом такая гибридная генерация начнет бережнее расходовать топливо. По расчетам, это позволит ежегодно экономить несколько десятков миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

– Сегодня мы обсуждали с японской стороной различные формы взаимодействия при ведении хозяйственной деятельности на Курильских островах. Это создание совместных предприятий или производств, использование японских технологий при строительстве или модернизации объектов инфраструктуры, инвестиции. Со стороны партнеров видим серьезный интерес к проектам, первые контакты дают возможность оценить потенциал двустороннего сотрудничества, найти его взаимоприемлемые формы, – отметил по итогам посещения объектов Олег Кожемяко.

– Сейчас – период накопления информации. Мы аккумулируем поступающие сведения, обсуждаем идеи различных бизнес-проектов и выслушиваем мнения экспертов. Все это играет важную роль в принятии последующих решений. Впереди еще несколько дней поездки, которые помогут сформировать целостную картину о возможностях совместной хозяйственной деятельности на островах, - в свою очередь, сказал Эйити Хасэгава.

29 июня японская бизнес-миссия продолжит работу на острове Итуруп, а 30 июня отправится на Шикотан, где будут подведены итоги визита.

Фото пресс-службы губернатора

Теги  Бизнес Развитие Сотрудничество Инфраструктура Проекты

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