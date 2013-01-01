Перед будущим

Минувшие выходные для островных выпускников ознаменовались прощанием со школой: экзамены позади, аттестаты вручены, выпускные отгремели. Мы решили узнать у ребят, какие чувства они испытывают, покидая альма-матер, и чем они планируют заниматься в ближайшем будущем

Юлия Савина, выпускница 9-го класса, СОШ № 23 Южно-Сахалинска:

– Я испытываю одновременно и радость и печаль, прощаясь со школой. С одной стороны, мне будет очень не хватать поддержки учителей, общения с моими одноклассниками, многие из которых стали за эти годы дорогими и близкими людьми для меня. С другой стороны – начинается новый этап в моей жизни, который принесет мне, надеюсь, немало интересного: приятные знакомства, мудрых педагогов, полезные знания. Экзамены мне не показались сложными, потому как все задания мы тщательно отрабатывали на занятиях и факультативах в школе. Своими результатами я довольна. Что касается планов на будущее, то я собираюсь учиться на материке. Меня интересует все, что связано с психологией. Потом планирую вернуться в свой родной город с полной копилкой знаний и работать на любимом острове.

Анатолий Чумаков, выпускник 11-го класса, лицей № 1 Южно-Сахалинска:

– Прощаясь со школой, испытываю смешанные чувства. С одной стороны, грусть и печаль от расставания с учителями и одноклассниками – многих из них, скорее всего, уже не увижу. С другой – радость от того, что эти долгие 11 лет закончились. Результатами экзаменов доволен: по физике, например, получил 100 баллов. Считаю, что успешно справиться с выпускными испытаниями может каждый, кто к ним готовится. На итоги влияет не только подготовка, зачастую баллы теряются именно из-за волнения: не справился с собой – и допустил просчет в вычислениях. В ближайших планах – отправиться поступать в Москву. Буду подавать документы в несколько вузов, и будущая профессия зависит от того, куда поступлю. В МГУ рассматриваю физический факультет, в институтах имени Губкина и Баумана – нефтегазовый. После учебы хотелось бы вернуться на родной остров, но для выпускника физического факультета МГУ здесь нет работы по специальности, разве что идти не по профилю. А вот для нефтяников, безусловно, на Сахалине есть все условия.

Виктория Плиева, выпускница 11-го класса, СОШ села Крабозаводского (Шикотан):

– В первую очередь, конечно, грустно. Ведь, возможно, я больше не увижу своих учителей и одноклассников. Экзамены были несложные. Однако я очень нервничала, так как за нами пристально следили, даже заставили обложки с паспортов снять... Своими результатами не очень довольна – знаю, что могла написать лучше. Планы простые: в ближайшее время хочу поступить в университет на Сахалине, выучиться, найти работу по специальности и получать удовольствие от жизни.