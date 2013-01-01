Прокуратура помогла многодетной сахалинской семье получить жилье

Многодетная семья в Смирныховском районе благодаря прокурору получила новое жилье.

В прокуратуру обратилась одинокая многодетная мать. Дом, в котором она зарегистрирована с тремя несовершеннолетними детьми в 2014 году, признан непригодным для проживания по причине полного разрушения.

Прокурор обратился в суд с заявлением обязать администрацию района предоставить женщине во внеочередном порядке благоустроенное жилье по договору социального найма.

Суд удовлетворил требования прокурора. Семье предоставлена трехкомнатная квартира в Смирных, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.