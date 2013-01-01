Прокуратура помогла многодетной сахалинской семье получить жилье
Многодетная семья в Смирныховском районе благодаря прокурору получила новое жилье.
В прокуратуру обратилась одинокая многодетная мать. Дом, в котором она зарегистрирована с тремя несовершеннолетними детьми в 2014 году, признан непригодным для проживания по причине полного разрушения.
Прокурор обратился в суд с заявлением обязать администрацию района предоставить женщине во внеочередном порядке благоустроенное жилье по договору социального найма.
Суд удовлетворил требования прокурора. Семье предоставлена трехкомнатная квартира в Смирных, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
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