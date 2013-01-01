Жульен Нептуна

Вячеслав Максимов в конце 90-х – начале 2000-х, ведя активную предпринимательскую деятельность, буквально жил на два государства – в соседнюю Японию ездил дважды в месяц. В Стране восходящего солнца сахалинец познакомился не только с исключительно японской кухней, но и с кулинарными изысками других стран. Ведь в крупных городах островного государства работают не только суши-бары, но и сети ресторанов Европы, Северной и Южной Америки. И везде наиболее популярные блюда готовят исключительно из морепродуктов.

Оно содержит значительное количество белка (16 г на 100 г съедобной части), йода, а также витамины (А, В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, РР), макроэлементы (кальций, магний, натрий, калий, фосфор), микроэлементы (железо).

– Поэтому мы с супругой, если намечается какое-нибудь важное семейное событие, обязательно покупаем большого краба и готовим из него наиболее понравившиеся в зарубежных ресторанах блюда: крабовый жульен, крабовый салат и обжаренное мясо краба в кляре, – говорит Вячеслав.

Сначала он рассказал нашим читателям, как приготовить крабовый жульен в сливочном соусе с сыром. Это блюдо не оставит равнодушным ни одного любителя морепродуктов.

– Нам понадобятся специальные кокотницы либо просто формочки для запекания, – говорит Вячеслав. – Берем крабовое мясо – в идеале необходимо свежее, только что сваренное. Если такого нет, подойдет и мороженое, и даже консервированное. Руками разбираем крабовое мясо на волокна.

Далее нам понадобятся тушки кальмаров, которые мы обдаем кипятком, очищаем, потом тщательно промываем и помещаем в кастрюлю с кипящей водой на одну минуту. После вынимаем, даем остыть, нарезаем мелкими кубиками, смешиваем с мясом краба и раскладываем по кокотницам или формочкам.

Зажариваем в сковороде до золотистого цвета 2 столовые ложки муки, помешивая, добавляем туда кусочек сливочного масла, и продолжаем непрерывно помешивать до полного растворения масла. После этого тоненькой струйкой, непрерывно помешивая, вливаем в сковороду сливки, а следом добавляем мелко натертый сыр пармезан, подсаливаем, кидаем щепотку также натертого мускатного ореха. Перемешиваем и заливаем сливочно-сырным соусом формочки с крабами и кальмарами. Сверху посыпаем зеленью. Расставленные на противне заготовки отправляем в нагретую до 200 градусов духовку на 10–15 минут. Готово!