Жульен Нептуна
Вареное крабовое мясо само по себе вкусное, но если приложить еще немного смекалки, получится просто шедевр кулинарного искусства
Вячеслав Максимов в конце 90-х – начале 2000-х, ведя активную предпринимательскую деятельность, буквально жил на два государства – в соседнюю Японию ездил дважды в месяц. В Стране восходящего солнца сахалинец познакомился не только с исключительно японской кухней, но и с кулинарными изысками других стран. Ведь в крупных городах островного государства работают не только суши-бары, но и сети ресторанов Европы, Северной и Южной Америки. И везде наиболее популярные блюда готовят исключительно из морепродуктов.
Мясо краба помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, способствует омоложению кожи и не вредит фигуре.
Оно содержит значительное количество белка (16 г на 100 г съедобной части), йода, а также витамины (А, В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, РР), макроэлементы (кальций, магний, натрий, калий, фосфор), микроэлементы (железо).
– Поэтому мы с супругой, если намечается какое-нибудь важное семейное событие, обязательно покупаем большого краба и готовим из него наиболее понравившиеся в зарубежных ресторанах блюда: крабовый жульен, крабовый салат и обжаренное мясо краба в кляре, – говорит Вячеслав.
Сначала он рассказал нашим читателям, как приготовить крабовый жульен в сливочном соусе с сыром. Это блюдо не оставит равнодушным ни одного любителя морепродуктов.
– Нам понадобятся специальные кокотницы либо просто формочки для запекания, – говорит Вячеслав. – Берем крабовое мясо – в идеале необходимо свежее, только что сваренное. Если такого нет, подойдет и мороженое, и даже консервированное. Руками разбираем крабовое мясо на волокна.
Далее нам понадобятся тушки кальмаров, которые мы обдаем кипятком, очищаем, потом тщательно промываем и помещаем в кастрюлю с кипящей водой на одну минуту. После вынимаем, даем остыть, нарезаем мелкими кубиками, смешиваем с мясом краба и раскладываем по кокотницам или формочкам.
Зажариваем в сковороде до золотистого цвета 2 столовые ложки муки, помешивая, добавляем туда кусочек сливочного масла, и продолжаем непрерывно помешивать до полного растворения масла. После этого тоненькой струйкой, непрерывно помешивая, вливаем в сковороду сливки, а следом добавляем мелко натертый сыр пармезан, подсаливаем, кидаем щепотку также натертого мускатного ореха. Перемешиваем и заливаем сливочно-сырным соусом формочки с крабами и кальмарами. Сверху посыпаем зеленью. Расставленные на противне заготовки отправляем в нагретую до 200 градусов духовку на 10–15 минут. Готово!
Жульен из морепродуктов с сыром и сливками в духовке
Ингредиенты
1. Вареное мясо краба ............................. 150 г
2. Кальмары .......................................... 2 тушки
3. Мука пшеничная ................................ 2 ст. л
4. Масло сливочное ................................... 20 г
5. Сливки ..................................................... 150 г
6. Сыр пармезан .......................................... 50 г
7. Натертый мускатный орех ........... 1 щепотка
8. Соль и зелень ................................. по вкусу
Теперь готовим крабовый салат с болгарским перцем. Берем мясо вареного краба. Затем добавляем к нему нарезанное соломкой и предварительно обжаренное на сливочном масле куриное филе. Перец и помидор также необходимо порезать соломкой. Все перемешиваем, заправляем майонезом или сметаной, кому как нравится. Для красоты перед подачей украшаем салат лимоном и листочком салата.
Салат из краба (4 порции)
Ингредиенты
1. Мясо краба .............................................. 100 г
2. Болгарский перец ................................. ..1 шт.
3. Куриное филе ......................................... 100 г
4. Помидор .................................................. 1 шт.
5. Заправка для салата
(можно майонез или сметану) ........................ 60 г
6. Соль, перец ....................................... по вкусу
Можно приготовить еще одно блюдо, обжарив мясо краба в молочном кляре. Для приготовления кляра взбейте молоко с тремя желтками, подсолите и подлейте оливковое масло. Можно добавить немного рубленой зелени. Далее сыпем муку, панировочные сухари и замешиваем тесто. После этого взбиваем охлажденные белки в крутую пену и аккуратно вводим их в тесто.
Разогреваем до пузырьков в глубокой емкости масло. Нарезаем крабовое мясо крупными прямоугольниками, окунаем его в кляр и опускаем в горячее масло. Обжариваем крабовое мясо до золотистой корочки. Все. Приятного аппетита!
Мясо краба в кляре
Ингредиенты
1. Мясо краба ............................................. 500 г
2. Молоко ................................................. 200 мл
3. Оливковое масло ................................. 2 ст. л
4. Мука ........................................................ 250 г
5. Яйцо куриное ......................................... 3 шт.
6. Панировочные сухари ......................... 2 ст. л
7. Соль, перец ...................................... по вкусу
8. Растительное масло ............... для фритюра
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