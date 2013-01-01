10 лет колонии получил курильчанин за убийство

Житель Южно-Курильского района получил за убийство 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что 10 ноября 2016 года около 22:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры не менее 12 раз ударил сожительницу по голове и не менее 60 - по телу. От полученных травм женщина умерла.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.