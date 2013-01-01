Удвоенный мобильный интернет поможет пользователям социальных сетей

Увеличенный объём интернета пригодится пользователям смартфонов. Судя по статистике, использование социальных сетей постоянно растёт.

Исследование, проведенное «Билайн», показало, что за период с июля по декабрь 2016 года количество трафика по всем анализируемым социальным сетям выросло на 45%, а объем трафика на одного пользователя - на 38%. Наибольший прирост по количеству пользователей и по трафику показала Instagram. По количеству пользователей и переданного трафика лидировала социальная сеть «Вконтакте», на нее же пришлась самая большая средняя длительность сессии.

Наполнение новой тарифной линейки «Билайн» отразило существующие тренды. Клиентам доступно больше мобильного интернета даже на самых младших тарифах. Например, в тариф «Всешечка», абонентская плата за который составляет 250 рублей, может быть включено 5 Гб трафика. Для этого достаточно вносить абонентскую плату на месяц вперед одним платежом.

Кроме увеличения трафика при обновлении тарифной линейки «Всё» в «Билайн» учли и другие предпочтения клиентов. Вместе с увеличенным объёмом интернета клиенты на обновленных тарифах «ВСЁ!» получили неограниченное количество звонков внутри сети дома и в поездках по России после исчерпания включенного пакета минут. Пакет трафика можно разделить с членами своей семьи или другими устройствами. Кроме этого, тариф предусматривает удобное посуточное списание ежемесячной платы. Также для удобства клиента в него включена возможность заморозки списания абонентской платы на неограниченный срок. Подробное описание линейки тарифов читайте на сайте beeline.ru.

* Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета «Билайн», давших согласие на обработку персональных данных, в июле и декабре 2016 года.