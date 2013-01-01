Больница для дебошира

Об истории и буднях областного наркодиспансера рассказал доктор, который проработал в нем больше 30 лет

Искренне жалко

Возьми любое лечебное учреждение – другого точно такого уже не сыщешь. У каждого из них своя история, специфика, свои особенные пациенты. В том числе и у Сахалинского областного наркологического диспансера. Заместитель главного врача по лечебной части Анатолий Байдраков рассказал об особенностях работы медучреждения, о том, кого ему приходится лечить и почему представительницы прекрасной половины человечества для него – сложнейшие пациенты. – Мы «вышли» из психбольницы, – начал свой рассказ Байдраков. – Случилось это в ноябре 1985 года. Именно тогда Сахалинский наркологический диспансер вышел из состава областной психиатрической больницы. Раньше все те, кого сейчас в наркологии называют тяжелыми больными (люди с серьезной алкогольной и наркотической интоксикацией, с абстинентным синдромом и психозами), поступали в психиатрическую больницу. Тогда официально никто не отменял принудительное лечение. Однако если родственники настаивали, выпивоху или наркомана, а в Советском Союзе они тоже были, госпитализировали, не спрашивая при этом его согласия. – Схема была предельно проста, – вспоминает Байдраков. – Мать пришла в психбольницу, написала заявление на имя главврача с просьбой избавить ее от дочки-выпивохи или сына, мужа-дебошира. Главврач в свою очередь делает на документе пометку «Доставить на лечение». И никаких вопросов. Сегодня, конечно, мне искренне, по-человечески жалко семьи, в которых папа или муж пьет, но лечиться не особо рвется.

Жизнь разгульная

После 1985 года в Южно-Сахалинске было создано два наркологических отделения. Одно – при заводе «Стройдеталь», второе – при мелькомбинате. Больные здесь не просто лечились, тогда в медицине широко практиковалась и трудотерапия. Пациенты работали на этих заводах, получали 60 процентов заработной платы, им оплачивались больничные листы. В 90-х, когда предприятия закрылись, отделения переехали в другие здания. Применять здесь трудотерапию не представлялось возможным. Позже диспансер обзавелся своим корпусом на улице Крюкова областного центра. Здесь открыли поликлиническое отделение учреждения. Сегодня наркология состоит из пяти подразделений – поликлинического и четырех стационарных (двух взрослых, детского и неотложки) К слову, служба неотложной наркологической помощи, по сути, исполняет функции ликвидированных когда-то медвытрезвителей. – Прошла информация, что по всей стране собираются вернуть медвытрезвители, – делится Анатолий Петрович. – Сделать это планируется в 2018 году. Я считаю, это необходимая мера. К нам возят одних и тех же людей, мы их знаем всех в лицо. Отмываем пациента, лечим, ему становится лучше, и он спокойно уходит продолжать вести разгульную жизнь.

Грандиозная драка

О том, насколько опасен алкоголик и наркоман для общества, Анатолий Байдраков может говорить часами. Оно и понятно, за столько лет врачебной практики он такого насмотрелся, что в пору составлять свою авторскую классификацию психических расстройств у зависимых. – Однажды к нам попал житель Синегорска. Приехал мужчина в Южно-Сахалинск, вышел из автобуса и вдруг видит – в районе вокзала грандиозная драка, резня. Людей просто убивают. Он бежит в дежурную часть. Полиция приезжает – никого нет. И так несколько раз. А у человека был всего лишь алкогольный психоз. При этом больной был абсолютно трезв. Психозы бывают только у трезвых людей, которые за неделю-две до этого побывали в затяжном запое. Врач рассказал, что таким тяжелейшим психическим расстройствам предшествуют общее недомогание, нарушение сна, выраженный абстинентный синдром. Чаще всего зависимые, вошедшие в активную фазу психоза, видят и слышат примерно одни и те же галлюцинации. На первом месте в этом антирейтинге сцены насилия, преследования. На втором – всякая нечисть, животные, страшилки (черти, чудовища). Тему видений, занявших третье место, можно назвать алкогольным бредом ревности. К слову, «бред ревности» – это медицинский термин. – Я таких больных тоже повидал, – рассказывает заместитель главного врача. – Был один парень, лечился у нас, у него был запой, после которого развился алкогольный психоз. Его не покидала навязчивая галлюцинация: он слышал, как его жена развлекается с любовником в соседней палате. Он туда – никого, разумеется, нет. Так и бегал по всей больнице. Даже на крышу рвался. Там голоса ему мерещились. Наркоманы тоже страдают психозами, подчас не менее жестокими, чем те, которым подвержены алкоголики. Байдраков поделился любопытным наблюдением: оказывается, современные синтетические наркотики так влияют на психику, что-то такое вытворяют в голове больного, что тот, приняв дозу, почему-то начинает раздеваться. В последнее время в наркологию если привозят наркоманов «под синтетикой», то голых. Но самое страшное, что переживает зависимый от наркотиков, – это ломка. Все наркотические вещества провоцируют неприятные для потребителя последствия. Однако если у гашишных наркоманов все ограничивается нарушением сна, недомоганием и раздражительностью, после приема опиатов больному особенно худо. – Пациент сидит на коленях, рыдает, стонет, умоляет помочь ему, – комментирует Байдраков. – Мы им даем обезболивающие препараты. Но они не всегда помогают.

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