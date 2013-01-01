Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Экология ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дальневосточный гектар / Осторожно - медведи! / Дело Хорошавина / SKR против автохамов / Сохраним сахалинского тайменя
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
10:53 / Форс-мажор / наркология / лечение  

Больница для дебошира

Анатолий Байдраков

Об истории и буднях областного наркодиспансера рассказал доктор, который проработал в нем больше 30 лет

Искренне жалко

Возьми любое лечебное учреждение – другого точно такого уже не сыщешь. У каждого из них своя история, специфика, свои особенные пациенты. В том числе и у Сахалинского областного наркологического диспансера. Заместитель главного врача по лечебной части Анатолий Байдраков рассказал об особенностях работы медучреждения, о том, кого ему приходится лечить и почему представительницы прекрасной половины человечества для него – сложнейшие пациенты.

– Мы «вышли» из психбольницы, – начал свой рассказ Байдраков. – Случилось это в ноябре 1985 года. Именно тогда Сахалинский наркологический диспансер вышел из состава областной психиатрической больницы.

Раньше все те, кого сейчас в наркологии называют тяжелыми больными (люди с серьезной алкогольной и наркотической интоксикацией, с абстинентным синдромом и психозами), поступали в психиатрическую больницу. Тогда официально никто не отменял принудительное лечение. Однако если родственники настаивали, выпивоху или наркомана, а в Советском Союзе они тоже были, госпитализировали, не спрашивая при этом его согласия.

– Схема была предельно проста, – вспоминает Байдраков. – Мать пришла в психбольницу, написала заявление на имя главврача с просьбой избавить ее от дочки-выпивохи или сына, мужа-дебошира. Главврач в свою очередь делает на документе пометку «Доставить на лечение». И никаких вопросов. Сегодня, конечно, мне искренне, по-человечески жалко семьи, в которых папа или муж пьет, но лечиться не особо рвется.

Жизнь разгульная

После 1985 года в Южно-Сахалинске было создано два наркологических отделения. Одно – при заводе «Стройдеталь», второе – при мелькомбинате. Больные здесь не просто лечились, тогда в медицине широко практиковалась и трудотерапия. Пациенты работали на этих заводах, получали 60 процентов заработной платы, им оплачивались больничные листы.

В 90-х, когда предприятия закрылись, отделения переехали в другие здания. Применять здесь трудотерапию не представлялось возможным. Позже диспансер обзавелся своим корпусом на улице Крюкова областного центра. Здесь открыли поликлиническое отделение учреждения.

Сегодня наркология состоит из пяти подразделений – поликлинического и четырех стационарных (двух взрослых, детского и неотложки) К слову, служба неотложной наркологической помощи, по сути, исполняет функции ликвидированных когда-то медвытрезвителей.

– Прошла информация, что по всей стране собираются вернуть медвытрезвители, – делится Анатолий Петрович. – Сделать это планируется в 2018 году. Я считаю, это необходимая мера. К нам возят одних и тех же людей, мы их знаем всех в лицо. Отмываем пациента, лечим, ему становится лучше, и он спокойно уходит продолжать вести разгульную жизнь.

Грандиозная драка

О том, насколько опасен алкоголик и наркоман для общества, Анатолий Байдраков может говорить часами. Оно и понятно, за столько лет врачебной практики он такого насмотрелся, что в пору составлять свою авторскую классификацию психических расстройств у зависимых.

– Однажды к нам попал житель Синегорска. Приехал мужчина в

Южно-Сахалинск, вышел из автобуса и вдруг видит – в районе вокзала грандиозная драка, резня. Людей просто убивают. Он бежит в дежурную часть. Полиция приезжает – никого нет. И так несколько раз. А у человека был всего лишь алкогольный психоз. При этом больной был абсолютно трезв. Психозы бывают только у трезвых людей, которые за неделю-две до этого побывали в затяжном запое.

Врач рассказал, что таким тяжелейшим психическим расстройствам предшествуют общее недомогание, нарушение сна, выраженный абстинентный синдром. Чаще всего зависимые, вошедшие в активную фазу психоза, видят и слышат примерно одни и те же галлюцинации. На первом месте в этом антирейтинге сцены насилия, преследования. На втором – всякая нечисть, животные, страшилки (черти, чудовища). Тему видений, занявших третье место, можно назвать алкогольным бредом ревности.

К слову, «бред ревности» – это медицинский термин.

– Я таких больных тоже повидал, – рассказывает заместитель главного врача. – Был один парень, лечился у нас, у него был запой, после которого развился алкогольный психоз. Его не покидала навязчивая галлюцинация: он слышал, как его жена развлекается с любовником в соседней палате. Он туда – никого, разумеется, нет. Так и бегал по всей больнице. Даже на крышу рвался. Там голоса ему мерещились.

Наркоманы тоже страдают психозами, подчас не менее жестокими, чем те, которым подвержены алкоголики. Байдраков поделился любопытным наблюдением: оказывается, современные синтетические наркотики так влияют на психику, что-то такое вытворяют в голове больного, что тот, приняв дозу, почему-то начинает раздеваться. В последнее время в наркологию если привозят наркоманов «под синтетикой», то голых.

Но самое страшное, что переживает зависимый от наркотиков, – это ломка. Все наркотические вещества провоцируют неприятные для потребителя последствия. Однако если у гашишных наркоманов все ограничивается нарушением сна, недомоганием и раздражительностью, после приема опиатов больному особенно худо.

– Пациент сидит на коленях, рыдает, стонет, умоляет помочь ему, – комментирует Байдраков. – Мы им даем обезболивающие препараты. Но они не всегда помогают.

Точить зуб

Анатолий Байдраков в наркологии проработал 33 года. В женском отделении – 20 лет. За год приходилось иметь дело более чем с 600 представительницами слабого пола. Говорит, что нет пациента сложнее, чем женщина, страдающая наркотической или алкогольной зависимостью.

– Представляете, поступает пациентка 29 августа на лечение, а 30-го вдруг вспоминает, что ей детей надо в школу собрать. Тут в ход и слезы идут, и уговоры, истерики, обвинения в бесчеловечности. А бывает и так, что женщина у меня отпрашивается якобы к ребенку. Сердце дрогнет, отпустишь, а потом выясняется, что она уходила по своим каким-то делам, а с ребенком даже не виделась. Женский алкоголизм – страшное дело.

Заместитель главного врача рассказал, что часто видит своих пациенток и вне больницы. Большинство из них уже победили коварную зависимость. Но даже среди них есть и такие, кто, спустя годы, как говорится, точит зуб на доктора.

– Не так давно встретил свою пациентку, так она давай припоминать, как с ней плохо обращались. Простить не может, что мы тогда были вынуждены постричь ее наголо. А куда деваться, если у нее полная голова вшей, а волосы длинные? Три месяца ее у себя продержали…

В беседе Анатолий Байдраков рассказал и о несовершеннолетних пациентах Сахалинского областного наркологического диспансера. Но это тема для отдельной публикации.

Теги  Лечение Наркология
Автор текста и фото: Татьяна Лукина

Сообщить об ошибке

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

9 июня / Общество

Как помочь выпускнику определиться с выбором профессии

Как правильно сориентировать и выявить склонности своих чад в направлении профмастерства, поможет разобраться начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Дмитриевна Петрова.

7 июня / Общество

Из чего складывается дорожная безопасность

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, то вы можете задать их на нашем сайте временно исполняющему обязанности начальника Управления ГИБДД Сахалинской области Юрию Жданову.

Афиша
9 июня
Доисторические насекомые в янтаре
Сахалинский областной краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает на знаменитую выставку.
8 июня
«Русский стиль Ивана Куликова»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея, посвящённая творчеству Ивана Куликова.
5 июня
Видео-конкурс «Жизнь без мусора»
Сахалинский зооботанический сад

Видео-конкурс от Сахалинского зоопарка
25 июня
Сахалин в объективе островных фотографов
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов

Спецпроекты

29 июня / Живая история

Общественная чистка

Субботники прошлого и настоящего

29 июня / Найдись, хозяин!

Бездомные карапузы

В центре Южно-Сахалинска, на автомобильной стоянке, образовался целый собачий детсад

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1485
300 руб.
Спиннер - новый вид - два лепестка. ТЦ Янтарь
Работа / Предлагаю / № 1484
30000 руб.
Операторы машинного доения
Услуги / Предложения / № 1483
350 руб.
Ремонт бытовых и торговых холодильников
Работа / Предлагаю / № 1482
ПРИОРИТЕТ, Профессиональная юридическая помощь без выходных
Услуги / Предложения / № 1481
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИКОВ.
Для бизнеса / Оборудование / № 1480
Ремонт промышленной электроники сервопривод серводвигатель частотный преобразователь панель оператора
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1479
300 руб.
Спиннер - вертушка, 5 лепестков, детский хит
Недвижимость / Земля / № 1477
730000 руб.
Продам земельный участок
Работа / Предлагаю / № 1476
РЕФ Контейнера, скоропорт по РФ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1475
300 руб.
Спиннеры - антистресс игрушка вертушка

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Курилы впервые в истории принимают крупную бизнес-миссию из Японии

А где Саитов с зонтиком для губернатора?

Для фестиваля «Улица Дальнего Востока» Сахалин приготовил необычный павильон

В прошлом году ёлка из корюшки, в этом году рыба... К чему эти дорогие по оборудованию но дешёвые по существу - понты? Кого хотим удивить? - японцев, корейцев, ...
читать дальше

Л Алексей

Кожемяко: программа по трудоустройству инвалидов должна быть в каждом районе

Очень хороший пример того, как хорошо могут трудиться люди с ограниченными трудоспособностями описан в работах Г.Форда (того самого производителя народных авто ...
читать дальше

Л Алексей

Читать все комментарии

Популярное в блогах

10 мая 15:49 / авиация / Горный воздух. День Победы / Лысая / полеты / СЛА
САХАЛИНСКИЕ ПАРАПЛАНЕРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЛЕТАМИ С ЛЫСОЙ ГОРЫ
22 мая 13:28 / бессмертный полк / войны / День Победы / жертвы / революция
Бессмертный полк и жертвы Первой мировой и Гражданской: шагаем вместе?
29 мая 13:41 / газета / журналистика / пресса / профессия / СМИ
«ГВОЗДИ» ОТ ГВОЗДИКОВА

Популярное

26 июня 09:35 / Происшествия / смерть / находка
На Сахалине в реке нашли труп девушки
23 июня 11:13 / Происшествия / больницы / проверки
Прокуратура проверяет факт грубого обращения с ребенком в сахалинской больнице
27 июня 16:35 / Общество / купальники / лето
Синоптики рассказали, где на Сахалине скоро можно будет купаться
26 июня 13:10 / Общество / жестокость / дети   1
Детский омбудсмен Сахалина добилась, чтобы мать макаровского Германа находилась с ним
22 июня 14:26 / Общество / материнский капитал / семья
Маткапитал на Сахалине и Курилах планируют давать за первенца
22 июня 12:47 / Общество / асфальт / Итуруп
Виталий Кличко кладет асфальт на Курилах
23 июня 14:24 / Происшествия / полиция / кражи
На 14-летнего сахалинца могут завести уголовное дело

Тэги

Дети Прокуратура Проекты Полиция Праздник Строительство Дороги Ремонт Автомобили Соревнования

Персоны

Опросы

Вторая десятка претендентов
  13 (0%)
  14 (0%)
  919 (19%)
  10 (0%)
  9 (0%)
  7 (0%)
  35 (1%)
  1416 (30%)
  1422 (30%)
  914 (19%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! Живая история Экология RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru