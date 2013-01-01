Больница для дебошира
Об истории и буднях областного наркодиспансера рассказал доктор, который проработал в нем больше 30 лет
Искренне жалко
Возьми любое лечебное учреждение – другого точно такого уже не сыщешь. У каждого из них своя история, специфика, свои особенные пациенты. В том числе и у Сахалинского областного наркологического диспансера. Заместитель главного врача по лечебной части Анатолий Байдраков рассказал об особенностях работы медучреждения, о том, кого ему приходится лечить и почему представительницы прекрасной половины человечества для него – сложнейшие пациенты.
– Мы «вышли» из психбольницы, – начал свой рассказ Байдраков. – Случилось это в ноябре 1985 года. Именно тогда Сахалинский наркологический диспансер вышел из состава областной психиатрической больницы.
Раньше все те, кого сейчас в наркологии называют тяжелыми больными (люди с серьезной алкогольной и наркотической интоксикацией, с абстинентным синдромом и психозами), поступали в психиатрическую больницу. Тогда официально никто не отменял принудительное лечение. Однако если родственники настаивали, выпивоху или наркомана, а в Советском Союзе они тоже были, госпитализировали, не спрашивая при этом его согласия.
– Схема была предельно проста, – вспоминает Байдраков. – Мать пришла в психбольницу, написала заявление на имя главврача с просьбой избавить ее от дочки-выпивохи или сына, мужа-дебошира. Главврач в свою очередь делает на документе пометку «Доставить на лечение». И никаких вопросов. Сегодня, конечно, мне искренне, по-человечески жалко семьи, в которых папа или муж пьет, но лечиться не особо рвется.
Жизнь разгульная
После 1985 года в Южно-Сахалинске было создано два наркологических отделения. Одно – при заводе «Стройдеталь», второе – при мелькомбинате. Больные здесь не просто лечились, тогда в медицине широко практиковалась и трудотерапия. Пациенты работали на этих заводах, получали 60 процентов заработной платы, им оплачивались больничные листы.
В 90-х, когда предприятия закрылись, отделения переехали в другие здания. Применять здесь трудотерапию не представлялось возможным. Позже диспансер обзавелся своим корпусом на улице Крюкова областного центра. Здесь открыли поликлиническое отделение учреждения.
Сегодня наркология состоит из пяти подразделений – поликлинического и четырех стационарных (двух взрослых, детского и неотложки) К слову, служба неотложной наркологической помощи, по сути, исполняет функции ликвидированных когда-то медвытрезвителей.
– Прошла информация, что по всей стране собираются вернуть медвытрезвители, – делится Анатолий Петрович. – Сделать это планируется в 2018 году. Я считаю, это необходимая мера. К нам возят одних и тех же людей, мы их знаем всех в лицо. Отмываем пациента, лечим, ему становится лучше, и он спокойно уходит продолжать вести разгульную жизнь.
Грандиозная драка
О том, насколько опасен алкоголик и наркоман для общества, Анатолий Байдраков может говорить часами. Оно и понятно, за столько лет врачебной практики он такого насмотрелся, что в пору составлять свою авторскую классификацию психических расстройств у зависимых.
– Однажды к нам попал житель Синегорска. Приехал мужчина в
Южно-Сахалинск, вышел из автобуса и вдруг видит – в районе вокзала грандиозная драка, резня. Людей просто убивают. Он бежит в дежурную часть. Полиция приезжает – никого нет. И так несколько раз. А у человека был всего лишь алкогольный психоз. При этом больной был абсолютно трезв. Психозы бывают только у трезвых людей, которые за неделю-две до этого побывали в затяжном запое.
Врач рассказал, что таким тяжелейшим психическим расстройствам предшествуют общее недомогание, нарушение сна, выраженный абстинентный синдром. Чаще всего зависимые, вошедшие в активную фазу психоза, видят и слышат примерно одни и те же галлюцинации. На первом месте в этом антирейтинге сцены насилия, преследования. На втором – всякая нечисть, животные, страшилки (черти, чудовища). Тему видений, занявших третье место, можно назвать алкогольным бредом ревности.
К слову, «бред ревности» – это медицинский термин.
– Я таких больных тоже повидал, – рассказывает заместитель главного врача. – Был один парень, лечился у нас, у него был запой, после которого развился алкогольный психоз. Его не покидала навязчивая галлюцинация: он слышал, как его жена развлекается с любовником в соседней палате. Он туда – никого, разумеется, нет. Так и бегал по всей больнице. Даже на крышу рвался. Там голоса ему мерещились.
Наркоманы тоже страдают психозами, подчас не менее жестокими, чем те, которым подвержены алкоголики. Байдраков поделился любопытным наблюдением: оказывается, современные синтетические наркотики так влияют на психику, что-то такое вытворяют в голове больного, что тот, приняв дозу, почему-то начинает раздеваться. В последнее время в наркологию если привозят наркоманов «под синтетикой», то голых.
Но самое страшное, что переживает зависимый от наркотиков, – это ломка. Все наркотические вещества провоцируют неприятные для потребителя последствия. Однако если у гашишных наркоманов все ограничивается нарушением сна, недомоганием и раздражительностью, после приема опиатов больному особенно худо.
– Пациент сидит на коленях, рыдает, стонет, умоляет помочь ему, – комментирует Байдраков. – Мы им даем обезболивающие препараты. Но они не всегда помогают.
Точить зуб
Анатолий Байдраков в наркологии проработал 33 года. В женском отделении – 20 лет. За год приходилось иметь дело более чем с 600 представительницами слабого пола. Говорит, что нет пациента сложнее, чем женщина, страдающая наркотической или алкогольной зависимостью.
– Представляете, поступает пациентка 29 августа на лечение, а 30-го вдруг вспоминает, что ей детей надо в школу собрать. Тут в ход и слезы идут, и уговоры, истерики, обвинения в бесчеловечности. А бывает и так, что женщина у меня отпрашивается якобы к ребенку. Сердце дрогнет, отпустишь, а потом выясняется, что она уходила по своим каким-то делам, а с ребенком даже не виделась. Женский алкоголизм – страшное дело.
Заместитель главного врача рассказал, что часто видит своих пациенток и вне больницы. Большинство из них уже победили коварную зависимость. Но даже среди них есть и такие, кто, спустя годы, как говорится, точит зуб на доктора.
– Не так давно встретил свою пациентку, так она давай припоминать, как с ней плохо обращались. Простить не может, что мы тогда были вынуждены постричь ее наголо. А куда деваться, если у нее полная голова вшей, а волосы длинные? Три месяца ее у себя продержали…
В беседе Анатолий Байдраков рассказал и о несовершеннолетних пациентах Сахалинского областного наркологического диспансера. Но это тема для отдельной публикации.
Комментарии