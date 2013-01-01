Винчестер империи

Мы продолжаем рассказывать о предприятиях и учреждениях, основанных в 1947 году. Эта публикация посвящена Управлению министерства внутренних дел по Сахалинской области, которое в мае 2017-го отметило свое 70-летие

Связь времен

Впрочем, у сахалинской полиции не один день рождения – сложная история островов определила несколько дат, с которых можно брать отсчет. Например, продолжительное время Днем сахалинской милиции считалось 16 апреля. В этот день 1925 года прибывший на остров из Владивостока отряд приступил к несению службы по охране общественного порядка на Северном Сахалине, откуда уходили японские оккупационные войска. Но история уходит глубже, и во внештатной «Комнате памяти» УМВД России по Сахалинской области первые экспонаты – еще дореволюционных времен. На снимках, например, начальник Александровского окружного полицейского управления Сергей Таскин и начальник Тымовского окружного полицейского управления Арсений Бутаков. – Многие фотографии у нас раритетные, – говорит заместитель начальника управления кадров, начальник морально-психологического обеспечения УМВД Игорь Жарый. – Вряд ли вы где еще их найдете. В самом деле, где сейчас отыщешь карабин-винчестер 1885 года (M1895) с серединным магазином, разработанный по специальному заказу для Российской империи под российский патрон и выпущенный ограниченной партией? Но он есть в мини-музее нашей полиции! – О каждом экспонате можно рассказывать очень долго. – Улыбается Игорь Жарый. – С 1997 года, когда руководством было принято решение создать «Комнату памяти», мы провели очень большую поисковую работу. И действительно, небольшое помещение буквально насыщено историческими артефактами – просто разбегаются глаза.

Приказ о создании УВД единой Саахалинской области

А вот и главное, для чего автор напросился на экскурсию: приказ министра внутренних дел СССР генерал-полковника Круглова от 5 мая 1947 года за номером 00466: «Управление МВД по Сахалинской области подчинить непосредственно МВД СССР, исключив его из подчинения УВД по Хабаровскому краю». – С этого времени наше управление стало самостоятельной структурой в границах единой Сахалинской области, – поясняет Жарый. – То есть мы с ней ровесники… Первым начальником управления стал генерал-лейтенант Иван Самсонович Шередега. На стенде – его личные данные, карты учета и прочие документы. Здесь же фото, запечатлевшие фрагменты работы сотрудников милиции тех времен. А на следующем стеллаже – нечто странное: некая труба с пистолетной рукояткой. – Самодельный гранатомет, – говорит мой собеседник. – Когда-то давно изъят нашими сотрудниками в ходе оперативных мероприятий… И это сразу перебрасывает нас из праздников в суровые будни сахалинских стражей порядка.

Пожар преступления

В те послевоенные годы в стране был разгул бандитизма. А на Сахалине к этому добавлялась своя специфика. Например, пожары. Начальник гражданского управления Дмитрий Крюков писал в своих воспоминаниях: «Бегу к школе, часть здания уже сгорела и обрушилась. Прошу бойцов оттеснить толпу подальше, чтобы на нее не обрушилась другая часть здания. И вдруг раздается выстрел, пуля просвистела где-то рядом. Здесь был сотрудник… Он с двумя солдатами успел задержать стрелявшего; тот пытался смешаться с толпой, но, надо сказать, японцы не пропустили его. За полтора часа все здание школы сгорело, сгорели и два дома. Наш «краб» спасли. Часа два заливали остатки. Я не уходил, пока не миновала всякая опасность и не приехала вторая смена солдат. Утром мне позвонили и сказали, что взяли трех японцев. Те признались, что подожгли школу, хотели сжечь «краб» и пристрелить меня».

Изъято у бандитов

В наследство от японцев остались дощатые города, а опыт японских диверсантов взял на вооружение отечественный криминал. Поджогами преступный элемент заметал следы своих преступлений, вызывая еще более тяжкие последствия: в огне гибли люди. Словом, борьба с пожарами в области в 1949–1959 годах была задачей номер один для всех работников УМВД. Выполнить ее было непросто. Достаточно сказать, что до 1956 года в 20 подразделениях основным видом транспорта были лошади. Только в июле 1957 года во все районы Сахалина прибыли автомобили. В наследство от тех лет мини-музею сахалинской полиции осталась целая россыпь огнестрельного оружия – каких только пистолетов не изымали у бандитов. Причем носили их те не для похвальбы. И в те годы начался трагический мартиролог сахалинских стражей порядка, погибших в сватках с преступностью. Одним из первых в этом печальном списке значится инспектор ОУР Долинского ГОВД Илларионов В. Н., который был убит в сентябре 1949 года. В УМВД помнят о каждом из этого списка. Их имена занесены в специальную «Книгу памяти» – на бронзовые доски в холле здания управления. В их честь на площади Победы возведен обелиск.

Кортик Новикова

Сотрудники правоохранительных органов всегда были и остаются на острие самых сложных событий в жизни области и страны. Все это наглядно представлено в фотолетописи, размещенной в «Комнате памяти». Вот сводный «олимпийский» отряд работает на охране общественного порядка на Олимпиаде-80. А вот сотрудники милиции спасают людей во время тайфуна Филлис. Здесь и нефтегорская трагедия – с первых же дней сводные отряды заступили на охрану общественного порядка, занимались спасением людей. Есть такая награда – «За милосердие и помощь». Не многие ее удостоены. Так вот, за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации нефтегорского землетрясения, ею награжден 61 сотрудник Сахалинского ОМОНа. И, конечно, события на Северном Кавказе. Более 200 сотрудников ОМОНа и СОБРа, других подразделений УМВД области были удостоены государственных и ведомственных наград, таких, как орден Мужества, медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отличие в охране общественного порядка». Впрочем, им было на кого равняться. Отдельный стенд посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим в системе органов внутренних дел. Здесь представлены и многочисленные их награды – медали и боевые ордена. Вот, например, два удостоверения нынешнего председателя областной организации ветеранов органов внутренних дел Владимира Александровича Харского: молодого младшего лейтенанта, инспектора уголовного розыска Углегорского района – и генерал-майора, начальника УВД Сахалинской области, службе которой он посвятил всю жизнь. На почетном месте хранится именной кортик – его ветеран войны Константин Иванович Новиков из Холмска получил из рук министра внутренних дел России в день 65-летия Победы.

Комната истории