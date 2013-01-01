Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Экология ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дальневосточный гектар / Осторожно - медведи! / Дело Хорошавина / SKR против автохамов / Сохраним сахалинского тайменя
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
14:23 / Клёвое место / рыба / рыбалка  

Трофейная собака

Огромная восточная зубатка клюнула на «попугайчика»

Закон парных случаев

Первый выход в море на судне Contessa в точности повторил крайний выход осенью. В тот раз народ пошел на кальмара, но подвела погода – ветер был своенравный, не по прогнозу, и не все рыбаки смогли перенести эту сбитую и короткую волну. Многие сначала побледнели, потом позеленели, а потом стали «потерянными» членами команды...

По закону парных случаев, в этот раз ситуация повторилась...

Нам очень хотелось на рыбалку, но мешали разные факторы. Сначала команда не могла собраться, все рыбаки на реках ловили симу... Потом не было погоды, затем проблемы с винтом на судне, и опять не было погоды.

Поэтому как только наши компьютеры показали допустимый прогноз, мы дружно собрались командой и назначили встречу в Невельске. Ожидали небольшой северо-восточный ветер и волну 0,8 – 1 метр. К этому были готовы. Судно у причала, капитан и механик готовы к выходу, в порту штиль, ветерок дует несильными порывами, значит, волну не разгонит. Выходим, и сразу сюрприз – прямо на глазах ветерок крепчает, направление ветра совсем другое – северо-западное, волна в море почти два метра... Ладно, судно большое, не страшно. При двухметровой волне можно ловить, если ветер не будет усиливаться.

Пошли в сторону мыса Лопатина. Идем по волне, покачивает, скорость хорошая. Доходим до места, ложимся в дрейф. В дрейфе волна стала приобретать реальный вид, около трех метров. Тигра с первого заброса вытаскивает хорошего окуня, второй заброс приносит бычка. У остальных – тишина. Меня стало немного укачивать. Японская таблетка, выпитая еще на берегу, не снимала полностью симптомы, но давала возможность бороться с этой напастью. Я боролся, но спиннинг даже не снаряжал... Качка становилась все сильнее, и приходилось обязательно за что-нибудь держаться, чтобы не упасть.

Капитан с тоской смотрел на море, волна становилась все больше, и когда ее высота перешла отметку в четыре метра, капитан сказал: «Ребята, а может, домой?» И он был прав, потому что обратная дорога была на час дольше. Идти пришлось против волны и ветра, судно зарывалось носом в волну, долго взбиралось на следующую, и каждый метр давался с большим трудом.

Когда зашли в порт, там снова стало тихо, комфортно и спокойно. Вот так закончился наш первый выход в море в июне 2017-го.

Рыбаки остались без улова, но мореходность судна подтвердилась. На таком судне можно выходить в суровую погоду или хотя бы не бояться при ухудшении погодных условий.

Равнодушие рыбы

В этом году рыба подошла раньше, поэтому сейчас начинается самая интересная морская рыбалка. В речках грустно, воды мало, рыба – та, которой удалось пройти через многочисленные сети браконьеров, на тампон уже не клюет, лишь нахлыстовики иногда вылавливают на мушку одиноких симин. Блесна работает только самых малых размеров, от 2 до 5 граммов.

Второй выход в море на этом же судне Contessa также прошел под влиянием погоды – сначала было нормально, но к обеду задул ветер и поднялась волна. Капитан, уже зная, что рыбалка будет сложная, предложил домой. Рыба была на 120 метрах, но ловить в этих условиях получилось не у всех. Только у самых подготовленных. В итоге – у нас с Тигрой пяток небольших тресок и камбал, до 3 килограммов, у остальных – хорошие воспоминания о рыбалке.

И вот мы пошли в третий раз. Погода обещала быть хорошей, море тихое и спокойное. Команда настроена на улов. Вышли на 120 метров, туда, где в прошлый раз ловили треску. Ветер стих, легкая зыбь, судно покачивается на зыби, опускаем снасти... и тишина. На глубине активны только разнокалиберные бычки. Их я насчитал четыре разных вида – бычок-рогатка, шлемоносец Герценштейна, еще пара непонятных. Ловились исправно, без перекуров.

Несколько мелких тресок, больше похожих на наваг-переростков, никого не порадовали. Хороших поклевок и нормального размера трески не было. Дрейф был идеален – скорость пол-узла, направление к берегу, на северо-восток. И вот со 120-метровой изобаты мы прошли до 80 метров – поклевок не было. Рыба была, это подтверждалось множеством факторов, в том числе и показаниями эхолота, но она просто не клевала... Крупная треска подходила, легко щипала насадку, но настоящих поклевок не было. В таком состоянии мы пробыли несколько часов, и когда дошли до 80 метров, настроение команды упало, и народ попросил активных действий.

Везение в банке

Вот так всегда и бывает, немного не хватает терпения. Решили подойти под берег, на окуневую банку. Там больше вероятность поклевок крупного окуня. На этой банке иногда бывает что-то интересное: летом лакедра, а сейчас – терпуг и другие окуни. Банка каменистая, с крутыми склонами, острыми камнями. Высота этой подводной горы – 15 метров, длина – около 100 метров. На всех секретных картах эта возвышенность указана как опасное место для судоходства. Крупные окуни облюбовали это место. Как только зашли на банку, тут же последовали поклевки. Тут были и голубые окуни, и желтые. Средний вес – до полутора килограммов.

В нашу команду вошли и новички – Ирина и Алексей. Они рыболовы со стажем, но в море, кроме камбалы, никого не ловили. Поговорка: новичкам везет – сработала и в этот раз. Огромная восточная зубатка клюнула на «попугайчика» (так называют двустороннюю мормышку). Вес – больше 10 килограммов, длина – около метра. Борьба была упорной, но недолгой. Рыбину удалось взять только в подсачок, который попросили у рыбаков с кормы.

Восточная зубатка – очень вкусная рыба, она питается ракушками и крабами, имеет огромную страшную пасть и ужасный вид. В народе ее называют рыба-собака. Своими зубами она может не только разгрызть любую ракушку, но и легко перекусить черенок от лопаты. Мясо этой рыбы белое, жирное и вкусное в любом виде.

Не все рыболовы остались довольны этой рыбалкой – все ожидали треску, но треска в этот день не клевала ни в Холмске, ни в Охотском море. Даже камбала в заливе Анива в этот день была в полной апатии, и ловились только мелкие особи. С чем это связано, пока не знаю – давление, погода, землетрясение... можно гадать бесконечно, но истинную причину знает только сама рыба. Клева в этот день не было!

Еще одно наблюдение. Чем больше ящики под рыбу были у рыбаков, тем меньше они поймали. И выяснились еще недоработки по судну – когда ветер стих до штиля, при работе главного двигателя ребята на корме получили изрядную дозу угарного газа от выхлопа. Глушить нельзя, это не велосипед, тем более что постоянные переходы по банке. И вот выяснилось – на носу судна хорошо, но если идет дождь, то спрятаться негде, на корме полная защита от дождя, но идет выхлоп от двигателя. При выборе места надо четко представлять, что тебя ожидает.

Итог рыбалки – день был не клевый, но трофейная собака и крупные окуни порадовали. Треска осталась на другой раз.

Всем хорошего настроения, тихой погоды и интересных рыбалок.

Экстремал

Теги  Рыба Рыбалка Судно

Сообщить об ошибке

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

9 июня / Общество

Как помочь выпускнику определиться с выбором профессии

Как правильно сориентировать и выявить склонности своих чад в направлении профмастерства, поможет разобраться начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Дмитриевна Петрова.

7 июня / Общество

Из чего складывается дорожная безопасность

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, то вы можете задать их на нашем сайте временно исполняющему обязанности начальника Управления ГИБДД Сахалинской области Юрию Жданову.

Афиша
25 июня
Сахалин в объективе островных фотографов
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов
5 июня
Видео-конкурс «Жизнь без мусора»
Сахалинский зооботанический сад

Видео-конкурс от Сахалинского зоопарка
8 июня
«Русский стиль Ивана Куликова»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея, посвящённая творчеству Ивана Куликова.
9 июня
Доисторические насекомые в янтаре
Сахалинский областной краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает на знаменитую выставку.

Спецпроекты

29 июня / Живая история

Общественная чистка

Субботники прошлого и настоящего

29 июня / Найдись, хозяин!

Бездомные карапузы

В центре Южно-Сахалинска, на автомобильной стоянке, образовался целый собачий детсад

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1485
300 руб.
Спиннер - новый вид - два лепестка. ТЦ Янтарь
Работа / Предлагаю / № 1484
30000 руб.
Операторы машинного доения
Услуги / Предложения / № 1483
350 руб.
Ремонт бытовых и торговых холодильников
Работа / Предлагаю / № 1482
ПРИОРИТЕТ, Профессиональная юридическая помощь без выходных
Услуги / Предложения / № 1481
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИКОВ.
Для бизнеса / Оборудование / № 1480
Ремонт промышленной электроники сервопривод серводвигатель частотный преобразователь панель оператора
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1479
300 руб.
Спиннер - вертушка, 5 лепестков, детский хит
Недвижимость / Земля / № 1477
730000 руб.
Продам земельный участок
Работа / Предлагаю / № 1476
РЕФ Контейнера, скоропорт по РФ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1475
300 руб.
Спиннеры - антистресс игрушка вертушка

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Курилы впервые в истории принимают крупную бизнес-миссию из Японии

А где Саитов с зонтиком для губернатора?

Для фестиваля «Улица Дальнего Востока» Сахалин приготовил необычный павильон

В прошлом году ёлка из корюшки, в этом году рыба... К чему эти дорогие по оборудованию но дешёвые по существу - понты? Кого хотим удивить? - японцев, корейцев, ...
читать дальше

Л Алексей

Кожемяко: программа по трудоустройству инвалидов должна быть в каждом районе

Очень хороший пример того, как хорошо могут трудиться люди с ограниченными трудоспособностями описан в работах Г.Форда (того самого производителя народных авто ...
читать дальше

Л Алексей

Читать все комментарии

Популярное в блогах

22 мая 13:28 / бессмертный полк / войны / День Победы / жертвы / революция
Бессмертный полк и жертвы Первой мировой и Гражданской: шагаем вместе?
10 мая 15:49 / авиация / Горный воздух. День Победы / Лысая / полеты / СЛА
САХАЛИНСКИЕ ПАРАПЛАНЕРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЛЕТАМИ С ЛЫСОЙ ГОРЫ
29 мая 13:41 / газета / журналистика / пресса / профессия / СМИ
«ГВОЗДИ» ОТ ГВОЗДИКОВА

Популярное

26 июня 09:35 / Происшествия / смерть / находка
На Сахалине в реке нашли труп девушки
27 июня 16:35 / Общество / купальники / лето
Синоптики рассказали, где на Сахалине скоро можно будет купаться
23 июня 11:13 / Происшествия / больницы / проверки
Прокуратура проверяет факт грубого обращения с ребенком в сахалинской больнице
26 июня 13:10 / Общество / жестокость / дети   1
Детский омбудсмен Сахалина добилась, чтобы мать макаровского Германа находилась с ним
28 июня 21:12 / Центр внимания
Центр внимания. Выпуск от 28 июня
23 июня 14:24 / Происшествия / полиция / кражи
На 14-летнего сахалинца могут завести уголовное дело
24 июня 14:23 / Общество / больницы / дети
Детский омбудсмен прокомментировала ЧП в больнице Сахалина

Тэги

Дети Прокуратура Праздник Полиция Строительство Проекты Ремонт Благоустройство Автомобили Соревнования

Персоны

Опросы

Какое время года на Сахалине лучшее?
  219 (10%)
  43 (2%)
  502 (22%)
  890 (39%)
  215 (9%)
  434 (19%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! Живая история Экология RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru