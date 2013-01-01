Трофейная собака

Огромная восточная зубатка клюнула на «попугайчика»

Закон парных случаев

Первый выход в море на судне Contessa в точности повторил крайний выход осенью. В тот раз народ пошел на кальмара, но подвела погода – ветер был своенравный, не по прогнозу, и не все рыбаки смогли перенести эту сбитую и короткую волну. Многие сначала побледнели, потом позеленели, а потом стали «потерянными» членами команды... По закону парных случаев, в этот раз ситуация повторилась... Нам очень хотелось на рыбалку, но мешали разные факторы. Сначала команда не могла собраться, все рыбаки на реках ловили симу... Потом не было погоды, затем проблемы с винтом на судне, и опять не было погоды.

Поэтому как только наши компьютеры показали допустимый прогноз, мы дружно собрались командой и назначили встречу в Невельске. Ожидали небольшой северо-восточный ветер и волну 0,8 – 1 метр. К этому были готовы. Судно у причала, капитан и механик готовы к выходу, в порту штиль, ветерок дует несильными порывами, значит, волну не разгонит. Выходим, и сразу сюрприз – прямо на глазах ветерок крепчает, направление ветра совсем другое – северо-западное, волна в море почти два метра... Ладно, судно большое, не страшно. При двухметровой волне можно ловить, если ветер не будет усиливаться. Пошли в сторону мыса Лопатина. Идем по волне, покачивает, скорость хорошая. Доходим до места, ложимся в дрейф. В дрейфе волна стала приобретать реальный вид, около трех метров. Тигра с первого заброса вытаскивает хорошего окуня, второй заброс приносит бычка. У остальных – тишина. Меня стало немного укачивать. Японская таблетка, выпитая еще на берегу, не снимала полностью симптомы, но давала возможность бороться с этой напастью. Я боролся, но спиннинг даже не снаряжал... Качка становилась все сильнее, и приходилось обязательно за что-нибудь держаться, чтобы не упасть.

Капитан с тоской смотрел на море, волна становилась все больше, и когда ее высота перешла отметку в четыре метра, капитан сказал: «Ребята, а может, домой?» И он был прав, потому что обратная дорога была на час дольше. Идти пришлось против волны и ветра, судно зарывалось носом в волну, долго взбиралось на следующую, и каждый метр давался с большим трудом. Когда зашли в порт, там снова стало тихо, комфортно и спокойно. Вот так закончился наш первый выход в море в июне 2017-го. Рыбаки остались без улова, но мореходность судна подтвердилась. На таком судне можно выходить в суровую погоду или хотя бы не бояться при ухудшении погодных условий.

Равнодушие рыбы

В этом году рыба подошла раньше, поэтому сейчас начинается самая интересная морская рыбалка. В речках грустно, воды мало, рыба – та, которой удалось пройти через многочисленные сети браконьеров, на тампон уже не клюет, лишь нахлыстовики иногда вылавливают на мушку одиноких симин. Блесна работает только самых малых размеров, от 2 до 5 граммов. Второй выход в море на этом же судне Contessa также прошел под влиянием погоды – сначала было нормально, но к обеду задул ветер и поднялась волна. Капитан, уже зная, что рыбалка будет сложная, предложил домой. Рыба была на 120 метрах, но ловить в этих условиях получилось не у всех. Только у самых подготовленных. В итоге – у нас с Тигрой пяток небольших тресок и камбал, до 3 килограммов, у остальных – хорошие воспоминания о рыбалке.

И вот мы пошли в третий раз. Погода обещала быть хорошей, море тихое и спокойное. Команда настроена на улов. Вышли на 120 метров, туда, где в прошлый раз ловили треску. Ветер стих, легкая зыбь, судно покачивается на зыби, опускаем снасти... и тишина. На глубине активны только разнокалиберные бычки. Их я насчитал четыре разных вида – бычок-рогатка, шлемоносец Герценштейна, еще пара непонятных. Ловились исправно, без перекуров. Несколько мелких тресок, больше похожих на наваг-переростков, никого не порадовали. Хороших поклевок и нормального размера трески не было. Дрейф был идеален – скорость пол-узла, направление к берегу, на северо-восток. И вот со 120-метровой изобаты мы прошли до 80 метров – поклевок не было. Рыба была, это подтверждалось множеством факторов, в том числе и показаниями эхолота, но она просто не клевала... Крупная треска подходила, легко щипала насадку, но настоящих поклевок не было. В таком состоянии мы пробыли несколько часов, и когда дошли до 80 метров, настроение команды упало, и народ попросил активных действий.

Везение в банке

Вот так всегда и бывает, немного не хватает терпения. Решили подойти под берег, на окуневую банку. Там больше вероятность поклевок крупного окуня. На этой банке иногда бывает что-то интересное: летом лакедра, а сейчас – терпуг и другие окуни. Банка каменистая, с крутыми склонами, острыми камнями. Высота этой подводной горы – 15 метров, длина – около 100 метров. На всех секретных картах эта возвышенность указана как опасное место для судоходства. Крупные окуни облюбовали это место. Как только зашли на банку, тут же последовали поклевки. Тут были и голубые окуни, и желтые. Средний вес – до полутора килограммов.

В нашу команду вошли и новички – Ирина и Алексей. Они рыболовы со стажем, но в море, кроме камбалы, никого не ловили. Поговорка: новичкам везет – сработала и в этот раз. Огромная восточная зубатка клюнула на «попугайчика» (так называют двустороннюю мормышку). Вес – больше 10 килограммов, длина – около метра. Борьба была упорной, но недолгой. Рыбину удалось взять только в подсачок, который попросили у рыбаков с кормы. Восточная зубатка – очень вкусная рыба, она питается ракушками и крабами, имеет огромную страшную пасть и ужасный вид. В народе ее называют рыба-собака. Своими зубами она может не только разгрызть любую ракушку, но и легко перекусить черенок от лопаты. Мясо этой рыбы белое, жирное и вкусное в любом виде.

Не все рыболовы остались довольны этой рыбалкой – все ожидали треску, но треска в этот день не клевала ни в Холмске, ни в Охотском море. Даже камбала в заливе Анива в этот день была в полной апатии, и ловились только мелкие особи. С чем это связано, пока не знаю – давление, погода, землетрясение... можно гадать бесконечно, но истинную причину знает только сама рыба. Клева в этот день не было! Еще одно наблюдение. Чем больше ящики под рыбу были у рыбаков, тем меньше они поймали. И выяснились еще недоработки по судну – когда ветер стих до штиля, при работе главного двигателя ребята на корме получили изрядную дозу угарного газа от выхлопа. Глушить нельзя, это не велосипед, тем более что постоянные переходы по банке. И вот выяснилось – на носу судна хорошо, но если идет дождь, то спрятаться негде, на корме полная защита от дождя, но идет выхлоп от двигателя. При выборе места надо четко представлять, что тебя ожидает. Итог рыбалки – день был не клевый, но трофейная собака и крупные окуни порадовали. Треска осталась на другой раз. Всем хорошего настроения, тихой погоды и интересных рыбалок.