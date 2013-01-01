Россельхозбанк запустил сервис Samsung Pay с Mastercard

Россельхозбанк запустил высокотехнологичный платежный сервис Samsung Pay для держателей карт Mastercard.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании, добавив свою карту Mastercard в приложение Samsung Pay, клиенты банка смогут использовать смартфоны серии Samsung Galaxy и устройство Samsung Gear S3 для оплаты повседневных покупок в торгово-сервисных предприятиях, принимающих банковские карты, в России и в других странах мира. Процесс добавления карты в платежное приложение занимает всего несколько минут, после чего сразу можно совершать покупки с помощью смартфона и Gear S3.

В отличие от устройств других производителей, использующих технологию NFC (Near Field Communication), Samsung Pay работает не только с терминалами, поддерживающими бесконтактную оплату, но и задействует собственную технологию MST (Magnetic Secure Transmission). Она позволяет использовать сервис для осуществления операций оплаты буквально на любом POS-терминале, принимающем банковские карты.

- Россельхозбанк последовательно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, уделяя особое внимание внедрению современных технологий и сервисов, в целях повышения удобства и безопасности совершения операций с использованием карт банка», – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

- В банковской и платежной сферах особенно важна защищенность персональных данных пользователей. Платежный сервис Samsung Pay обеспечивает надежную защиту информации с помощью таких инструментов как сканер сетчатки глаза или дактилоскопический сканер. Таким образом, клиенты банков могут наслаждаться легкостью совершения покупок и быть уверены в том, что их данные под надежной защитой, – заявил директор по маркетингу Samsung в России Сейф Эль Хаким.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Samsung Electronics Co., Ltd. вдохновляет мир и формирует будущее, внедряя инновационные идеи и технологии. Компания меняет традиционное представление о телевизорах, смартфонах, носимых устройствах, планшетах, камерах, бытовых приборах, медицинских устройствах, сетевых системах, полупроводниках и светодиодных решениях. Чтобы ознакомиться с последними новостями о компании, посетите Samsung Newsroom news.samsung.com/ru.