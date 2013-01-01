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11:37 / Экология / таймень / экология  

Судьба популяции

Браконьерские сети в Набиле

12 июня в заливе Набиль в Ногликском районе была проведена успешная антибраконьерская операция, закончившаяся задержанием организованной преступной группы

Большая программа

Сюжет

Сохраним сахалинского тайменя

Отличительной особенностью рейда было то, что в его организации и проведении объединились Сахалинское пограничное управление ФСБ России, ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», представители рыбопромышленного местного бизнеса и общественная организация «Экологическая вахта Сахалина».

Особый интерес представляет участие в операции общества «РН-Сахалинмор-нефтегаз». С каких это пор нефтяники стали еще и ловить браконьеров?

– Вопросам охраны окружающей среды в своей производственной деятельности мы придаем очень большое значение, – говорит директор ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрей Бардин. – На предприятии приняты и реализуются программы, направленные на сохранение биоразнообразия островной природы. Но понимаем, что этого недостаточно. В Год экологии в России компания «Роснефть» разработала и утвердила программу, направленную на сохранение сахалинского тайменя. Она рассчитана на 2017 – 2018 годы и предусматривает комплекс мероприятий различной направленности – от научно-исследовательской работы до антибраконьерских рейдов с участием различных заинтересованных сторон.

Подробнее о программе по сохранению сахалинского тайменя мы попросили рассказать начальника отдела охраны окружающей среды ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» Романа Турчина.

– При ее разработке мы постарались изучить и применить новые формы взаимодействия. Определенное время понадобилось на обобщение опыта наших коллег из других компаний, разработку программных мероприятий, рассчитанных на продолжительный срок. Решено было основной упор сделать на ихтиофауну. Наши специалисты провели встречи с известными ихтиологами Сахалина, на которых речь шла о новых формах взаимодействия нефтяных компаний, науки, общественности с целью сохранения биоразнообразия наших островов. Затем появилась специальная программа.

Главным объектом, по которому было решено вести работу, стал сахалинский таймень. Как редкий и исчезающий вид, обитающий в северных районах острова, он был внесен в Красную книгу.

Не дожидаясь катастрофы

– Ситуация с тайменем близка к катастрофе, – продолжает Роман Турчин. – Как считает Вячеслав Лабай, руководивший группой СахГУ, которая два года подряд проводила исследования в заливе Набиль, «критический период для уничтожения популяции (субпопуляции) сахалинского тайменя реки Набиль (снижение численности нерестовой части популяции до 80 особей) при имеющихся объемах браконьерского вылова, по пессимистичной оценке, составляет 5–12 лет».

То есть ближайшие годы будут решающими для набильской популяции сахалинского тайменя, и просто необходимо предпринимать активные действия по его сохранению.

Разработанную специалистами ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» совместно с сахалинскими учеными программу поддержало руководство компании «Роснефть». И теперь начался этап реализации. Объявлен отбор подрядчика, который в течение двух лет будет вести мониторинг и исследования тайменя на трех базовых реках в Ногликском районе: Даги, Вал и Набиль, естественно, включая и заливы, в которые они впадают.

Программа достаточно обширная. Например, техническое задание предусматривает по завершении срока программы издание серьезного научного труда, посвященного тайменю, и сахалинских ученых приглашают принять участие в его подготовке. Дело в том, что книги, посвященной сахалинскому тайменю, нет. Есть разрозненные публикации, есть брошюры, но вот сводного фундаментального исследования – увы, пока не существует. Планируется восполнить этот пробел.

В рамках научно-просветительской деятельности планируется создание сайта «Сахалинский таймень». Он должен стать площадкой для диалога общественности, бизнеса, органов власти, поскольку в деле сохранения тайменя еще очень и очень много вопросов.

Ставится также задача проанализировать и, возможно, обосновать создание особо охраняемых природных территорий специально под тайменя и мест искусственного его воспроизводства. Это, конечно, дело не одного дня и, может быть, не одного года, но если общественность поддержит, то ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» готово оказать любую помощь всем заинтересованным организациям и структурам.

Однако программа не ограничится только мониторингом. Статистика уже показывает, что если сейчас ничего не предпринять, то вскоре исследовать и охранять будет просто нечего. Повторится ситуация с сахалинским зеленым осетром. Охраняй, не охраняй – сейчас его просто нет. Поэтому, помимо всего прочего, началась организация совместных антибраконьерских рейдов.

Браконьерские сети

С помощью супервайзеров, волонтеров, наблюдателей, в сотрудничестве с представителями ответственного бизнеса предполагается постоянно мониторить выбранные реки и заливы. Но эти люди вправе только обнаружить, зафиксировать нарушение и сигнализировать о нем. Понятно, что этого недостаточно. Вести процессуальные действия имеют право только соответствующие службы. А пока они доберутся до места происшествия, браконьеров и след простынет. В силу объективных причин контролирующие органы просто не могут охватить все.

«Сахалинморнефтегаз» взял на себя задачу организации и обеспечения рейдового присутствия этой службы в заливах. И операция, которая состоялась 12 июня, – это первый опыт совместной работы всех заинтересованных сторон по сохранению сахалинского тайменя.

Май-июнь – самый опасный период в жизни тайменя. Он уже спустился с рек, но еще не ушел в мористую часть заливов, где его трудно достать. Этим и пользуются браконьеры.

Браконьеров заставили снимать сетиБраконьеров заставили снимать сети

В первую очередь участники рейда зачистили залив от браконьерских сетей. Набрали их полную лодку. В сетях оказалось 19 живых тайменей, которых выпустили в воду.

Порядка пяти сетей было со снулой, уже начавшей разлагаться рыбой. Это означает, что их поставили и забыли. Сети превратились в своеобразные дрифтеры, болтающиеся по всему заливу, в них постоянно заходила рыба и гибла. Это просто варварство.

И в завершение задержали группу, за которой долго наблюдали. В итоге с поличным задержаны три человека. Выявлено и два предполагаемых организатора.

Браконьерский промысел работал с размахом: была оборудована база, имелись генераторы, бензопилы, самодельный спортивный инвентарь. Изъято порядка 30 сетей. Браконьеры стояли там с апреля, с корюшки, и намеревались оставаться до поздней кеты. На каждый вид они имели свои сети.

Непосредственно в момент задержания в заливе стояло четыре сети. При высадке на берег с уловом и взяли браконьеров. При них было три мешка рыбы, в том числе 22 тайменя. А когда стали снимать их сети, оказалось, что туда за это время вошло еще шесть тайменей. Три оказались живыми, и их, естественно, отпустили в воду.

Стоит обратить внимание: выловленные браконьерами таймени были небольшие – 60–70 сантиметров, только четыре были больше метра, то есть половозрелыми. Остальные только еще вступали в эту стадию. И были уничтожены еще до начала воспроизводства потомства. Понятно, что такими темпами от набильского тайменя скоро, действительно, ничего не останется.

Однако есть твердая уверенность: если так же активно поработать не один год, то удастся не только сохранить популяцию, но и увеличить ее настолько, чтобы появилась возможность организовывать любительское рыболовство по принципу «поймал – отпусти».

Поэтому практика совместных рейдов обязательно будет продолжена.

Фото предоставлено ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Теги  Экология Таймень
Автор текста: Вадим Горбунов

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