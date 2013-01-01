Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Экология ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дальневосточный гектар / Осторожно - медведи! / Дело Хорошавина / SKR против автохамов / Сохраним сахалинского тайменя
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
11:25 / Живая история / история / субботник  

Общественная чистка

Уборка территории двора у дома № 23 на улице Береговой в Невельске. 1962 год.

Мы продолжаем рассказывать об истории островного региона, прослеживая взаимосвязь между делами минувших и сегодняшних дней. В год 70-летия Сахалинской области мы предлагаем вниманию читателей архивные фото и документы о событиях, произошедших десятилетия назад, и дополняем их современной информацией по той же теме

Мемуары начальника гражданского управления и первого председателя облисполкома Дмитрия Крюкова были и будут бесценным источником сведений о нашей истории. Вот каким увидел он послевоенный город Тойохара: «Непривычным было и то, что улицы очень узкие, что на них не только в губернском городе, но и во всех городах и поселках нет ни деревьев, ни кустарников. Это, как потом сказал мне генерал-губернатор, объясняется тем, что улицы и площадь принадлежат городской мэрии, а вся земля под домовладениями – частная… Пройдя ряд улиц, мы увидели: даже на центральных замощены или асфальтированы лишь узкие полоски посредине, по которым движутся пешеходы и транспорт. Тротуаров нет. Там, где они должны бы быть, земля занята дровами, углем, хозпредметами, мусором. Здесь же домохозяйки стирают белье, чистят овощи, моют посуду, колют дрова, оправляются дети. Проходы к входным дверям с улицы узкие. Кругом грязь, вонь и миллиарды мух…

Работу по строительству дорог, тротуаров, озеленению, саночистке пришлось проводить силами общественности. Здесь мы пошли на некоторые правовые нарушения: два дня в неделю служащие учреждений кончали свою работу на час раньше и затем мостили улицы, строили тротуары, вели посадку деревьев. Во всех городах и селах создавали парки и скверы…»

В апреле 1947 года прошел первый месячник по санитарной очистке областного центра. Причем меры были приняты чрезвычайные. Как свидетельствует известный сахалинский историк Анатолий Кузин, «в целях рационального использования автомобильного и гужевого транспорта передвижение его незагруженным мусором и нечистотами запрещалось. На всех выездах из города устанавливались круглосуточные посты ГАИ. Виновные подвергались штрафу в 100 рублей или принудительным работам сроком до 30 дней».

Сумма была достаточно серьезная. Например, лица, виновные в нарушении порядка очередности в магазинах и столовых, при посадке на автобусы и других общественных местах, в нарушениях отдыха населения в ночное время, несли ответственность в виде штрафа до 10 рублей.

Словом, без мусора из областного центра выезжать было запрещено. Правда, куда девался потом этот мусор, история умалчивает. Но тогда главное было провести санитарную очистку мест проживания. И основную роль, как мы видим, играли сами жители городов и поселков.

А вот специализированное предприятие для очистки города от мусора и нечистот – ассенизационный обоз с дислокацией во Владимировке, был создан только в июне 1947 года. Туда было передано 20 лошадей и 30 жилых домов, направлено 10 рабочих. А контора «Зеленстрой» и контора санитарной очистки при горжилкомхозе были созданы только в феврале 1950 года. В марте того же года в областном центре появились первые дворники в форменной одежде и даже с номерными бляхами.

Но традиция «ленинских субботников» была сохранена. И на весеннюю очистку населенных пунктов не выходили разве что детсадовцы.

С началом 90-х она постепенно начала сходить на нет. Возобладало мнение – мол, мы платим налоги, а чистоту должны поддерживать исключительно коммунальные службы. И мы помним, как города и села стали стремительно зарастать мусором, тем более что его объемы резко выросли, поскольку все начало продаваться в упаковке…

Постепенно коммунальные службы окрепли, и, по крайней мере, в городах стало гораздо чище. Да и многие горожане поняли, что экологические проблемы можно решать только всем вместе.

Субботник в парке имени Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске. Июнь, 2017 годСубботник в парке имени Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске. Июнь, 2017 год

А в этом году субботники, которые прошли по всем городам, как раз и были приурочены ко Всероссийскому экологическому субботнику.

Только 29 апреля, несмотря на дождливую погоду, с улиц, площадей, дворов, скверов областного центра общими усилиями неравнодушных людей было собрано и вывезено более 4 тысяч кубометров различного мусора.

Но это был не последний субботник. Энтузиасты наводили порядок в парке, на «Горном воздухе», в планировочных районах, высаживали новые аллеи, причем не только в областном центре. Например, в Углегорске за два апрельских выходных наведением порядка занимались около трех тысяч человек.

Хорошая традиция возрождена, и это радует.

Фото И. Торопкиной (ГИАСО) и пресс-службы администрации Южно-Сахалинска

Теги  История Субботник
Автор текста: Вадим Горбунов

Сообщить об ошибке

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

9 июня / Общество

Как помочь выпускнику определиться с выбором профессии

Как правильно сориентировать и выявить склонности своих чад в направлении профмастерства, поможет разобраться начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Дмитриевна Петрова.

7 июня / Общество

Из чего складывается дорожная безопасность

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, то вы можете задать их на нашем сайте временно исполняющему обязанности начальника Управления ГИБДД Сахалинской области Юрию Жданову.

Афиша
9 июня
Доисторические насекомые в янтаре
Сахалинский областной краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает на знаменитую выставку.
8 июня
«Русский стиль Ивана Куликова»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея, посвящённая творчеству Ивана Куликова.
5 июня
Видео-конкурс «Жизнь без мусора»
Сахалинский зооботанический сад

Видео-конкурс от Сахалинского зоопарка
25 июня
Сахалин в объективе островных фотографов
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1485
300 руб.
Спиннер - новый вид - два лепестка. ТЦ Янтарь
Работа / Предлагаю / № 1484
30000 руб.
Операторы машинного доения
Услуги / Предложения / № 1483
350 руб.
Ремонт бытовых и торговых холодильников
Работа / Предлагаю / № 1482
ПРИОРИТЕТ, Профессиональная юридическая помощь без выходных
Услуги / Предложения / № 1481
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИКОВ.
Для бизнеса / Оборудование / № 1480
Ремонт промышленной электроники сервопривод серводвигатель частотный преобразователь панель оператора
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1479
300 руб.
Спиннер - вертушка, 5 лепестков, детский хит
Недвижимость / Земля / № 1477
730000 руб.
Продам земельный участок
Работа / Предлагаю / № 1476
РЕФ Контейнера, скоропорт по РФ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1475
300 руб.
Спиннеры - антистресс игрушка вертушка

Свежее видео

Яхт-клуб Невельска

Новое в блогах

22 июня 18:29 / богатырь
Белая лошадь Евпатия Коловрата

Нам требуется Web-программист!


От вас нужно знание и владение PHP5, ООП, MySQL, HTML, CSS, Javascript, JQuery. Опыт разработки сайтов.

Телефон: 432622 Email: semenchik@skr.su

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Курилы впервые в истории принимают крупную бизнес-миссию из Японии

А где Саитов с зонтиком для губернатора?

Для фестиваля «Улица Дальнего Востока» Сахалин приготовил необычный павильон

В прошлом году ёлка из корюшки, в этом году рыба... К чему эти дорогие по оборудованию но дешёвые по существу - понты? Кого хотим удивить? - японцев, корейцев, ...
читать дальше

Л Алексей

Кожемяко: программа по трудоустройству инвалидов должна быть в каждом районе

Очень хороший пример того, как хорошо могут трудиться люди с ограниченными трудоспособностями описан в работах Г.Форда (того самого производителя народных авто ...
читать дальше

Л Алексей

Читать все комментарии

Популярное в блогах

10 мая 15:49 / авиация / Горный воздух. День Победы / Лысая / полеты / СЛА
САХАЛИНСКИЕ ПАРАПЛАНЕРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЛЕТАМИ С ЛЫСОЙ ГОРЫ
22 мая 13:28 / бессмертный полк / войны / День Победы / жертвы / революция
Бессмертный полк и жертвы Первой мировой и Гражданской: шагаем вместе?
29 мая 13:41 / газета / журналистика / пресса / профессия / СМИ
«ГВОЗДИ» ОТ ГВОЗДИКОВА

Популярное

26 июня 09:35 / Происшествия / смерть / находка
На Сахалине в реке нашли труп девушки
23 июня 11:13 / Происшествия / больницы / проверки
Прокуратура проверяет факт грубого обращения с ребенком в сахалинской больнице
27 июня 16:35 / Общество / купальники / лето
Синоптики рассказали, где на Сахалине скоро можно будет купаться
26 июня 13:10 / Общество / жестокость / дети   1
Детский омбудсмен Сахалина добилась, чтобы мать макаровского Германа находилась с ним
22 июня 14:26 / Общество / материнский капитал / семья
Маткапитал на Сахалине и Курилах планируют давать за первенца
22 июня 12:47 / Общество / асфальт / Итуруп
Виталий Кличко кладет асфальт на Курилах
23 июня 14:24 / Происшествия / полиция / кражи
На 14-летнего сахалинца могут завести уголовное дело

Тэги

Дети Прокуратура Проекты Полиция Праздник Строительство Дороги Ремонт Автомобили Соревнования

Персоны

Опросы

Вторая десятка претендентов
  13 (0%)
  14 (0%)
  919 (19%)
  10 (0%)
  9 (0%)
  7 (0%)
  35 (1%)
  1416 (30%)
  1422 (30%)
  914 (19%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! Живая история Экология RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru