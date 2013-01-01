Общественная чистка

Мемуары начальника гражданского управления и первого председателя облисполкома Дмитрия Крюкова были и будут бесценным источником сведений о нашей истории. Вот каким увидел он послевоенный город Тойохара: «Непривычным было и то, что улицы очень узкие, что на них не только в губернском городе, но и во всех городах и поселках нет ни деревьев, ни кустарников. Это, как потом сказал мне генерал-губернатор, объясняется тем, что улицы и площадь принадлежат городской мэрии, а вся земля под домовладениями – частная… Пройдя ряд улиц, мы увидели: даже на центральных замощены или асфальтированы лишь узкие полоски посредине, по которым движутся пешеходы и транспорт. Тротуаров нет. Там, где они должны бы быть, земля занята дровами, углем, хозпредметами, мусором. Здесь же домохозяйки стирают белье, чистят овощи, моют посуду, колют дрова, оправляются дети. Проходы к входным дверям с улицы узкие. Кругом грязь, вонь и миллиарды мух…

Работу по строительству дорог, тротуаров, озеленению, саночистке пришлось проводить силами общественности. Здесь мы пошли на некоторые правовые нарушения: два дня в неделю служащие учреждений кончали свою работу на час раньше и затем мостили улицы, строили тротуары, вели посадку деревьев. Во всех городах и селах создавали парки и скверы…»

В апреле 1947 года прошел первый месячник по санитарной очистке областного центра. Причем меры были приняты чрезвычайные. Как свидетельствует известный сахалинский историк Анатолий Кузин, «в целях рационального использования автомобильного и гужевого транспорта передвижение его незагруженным мусором и нечистотами запрещалось. На всех выездах из города устанавливались круглосуточные посты ГАИ. Виновные подвергались штрафу в 100 рублей или принудительным работам сроком до 30 дней».

Сумма была достаточно серьезная. Например, лица, виновные в нарушении порядка очередности в магазинах и столовых, при посадке на автобусы и других общественных местах, в нарушениях отдыха населения в ночное время, несли ответственность в виде штрафа до 10 рублей.

Словом, без мусора из областного центра выезжать было запрещено. Правда, куда девался потом этот мусор, история умалчивает. Но тогда главное было провести санитарную очистку мест проживания. И основную роль, как мы видим, играли сами жители городов и поселков.

А вот специализированное предприятие для очистки города от мусора и нечистот – ассенизационный обоз с дислокацией во Владимировке, был создан только в июне 1947 года. Туда было передано 20 лошадей и 30 жилых домов, направлено 10 рабочих. А контора «Зеленстрой» и контора санитарной очистки при горжилкомхозе были созданы только в феврале 1950 года. В марте того же года в областном центре появились первые дворники в форменной одежде и даже с номерными бляхами.

Но традиция «ленинских субботников» была сохранена. И на весеннюю очистку населенных пунктов не выходили разве что детсадовцы.

С началом 90-х она постепенно начала сходить на нет. Возобладало мнение – мол, мы платим налоги, а чистоту должны поддерживать исключительно коммунальные службы. И мы помним, как города и села стали стремительно зарастать мусором, тем более что его объемы резко выросли, поскольку все начало продаваться в упаковке…

Постепенно коммунальные службы окрепли, и, по крайней мере, в городах стало гораздо чище. Да и многие горожане поняли, что экологические проблемы можно решать только всем вместе.