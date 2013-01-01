Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели»: программа

С 3 по 8 июля 2017 года в Южно-Сахалинске пройдет свободный межрегиональный проект для журналистов и гражданских активистов «Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели».

В рамках недельной программы запланированы образовательные вебинары, лекции, дискуссии, круглые столы и мастер-классы от ведущих представителей медиа Дальнего Востока и России.

Напомним, что проект «Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» пройдет одновременно в девяти регионах Дальнего Востока. Он посвящен благотворительным, общественным сообществам, волонтерам, социально-активным предпринимателям и всем тем людям, которые делают настоящие дела.

Завершится проект 24-часовой мультимедийной трансляцией «Дальний Восток. Созидатели-24», которая пройдет 7 июля с 06:00 до 8 июля 06:00 на сайте mediapolygon.ru.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку на сайте до 30 июня.

Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» пройдет в рамках программы «В добром крае – добрые дела!» общественного совета Минвостокразвития при поддержке федерального журнала «Русский репортер», платформы для авторов и сообществ Les.media, фонда «Соработничество», Фонда президентских грантов, сетевой платформы «Восточный вектор».

Ознакомиться с программой проекта в Южно-Сахалинске можно ниже.

Ознакомиться с программой проекта в Южно-Сахалинске можно ниже.

Файл: Программа медиаполигона.docx (19,5 КБ).