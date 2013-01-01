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16:00 / Просто жизнь: авторская колонка / Салон красоты  

Прощай, прошлое

Пару месяцев назад стукнула в голову мысль: хочу остричь волосы

Последний раз с каре ходила, когда еще первоклашкой не была. Уже и не представляла себя с короткими волосами. Решила провести соцопрос в своем окружении: стричь или не стричь? Родные, друзья, приятели почти единогласно проголосовали за то, чтобы оставить, как есть.

Мой парикмахерский пыл немного стих. Но если мне что в голову взбредет, не успокоюсь, пока не осуществлю. А тут еще и провидение вмешалось.

В компании подруги заговорили о приезде мегакрутого стилиста по прическам из Питера. Будет местных парикмахеров уму-разуму учить, а для этого ему требуются модели, которые не задают вопросов вроде: а почему у вас в руках зеленая краска?

В общем, записались мы на кастинг. Уже придя в салон, узнала, что модели нужны с волосами до плеч. Или нужно быть готовым к смене имиджа. Как раз мой случай.

– Зачем такие длинные волосы? – интересуется у меня питерский гуру красивых шевелюр.

Впечатление он произвел весьма приятное. Одет просто, но стильно, никакого кича.

– Привычка, – пожимаю плечами.

И узнаю, что все 20 с лишним лет жила неправильно. Моя структура волос создана для короткой стрижки. А если еще и покрасить соответствующим образом, визуально можно сделать шевелюру в несколько раз объемнее.

– Готовы к переменам? – спрашивает у меня мастер.

– Готова, – говорю совершенно искренне. – Но только не к ежику.

– Я и сам к нему не готов, – улыбается собеседник.

Я загорелась желанием внешних перемен, но услышала: «Оставьте свои координаты. Мы вам позвоним». Кастинг проходил в пятницу, и все выходные я ждала, когда на экране высветится незнакомый номер. А потом поняла: «Катя, ну что ты, как наивная чукотская девушка? Тем, кого выбрали, сразу назначили время. А сказки про «мы вам позвоним» всегда равняются «до свидания».

Оказывается, не всегда. На неделе раздался звонок. Навстречу преображениям я шла уверенным шагом, без тени сомнений. Уже в салоне стало немного волнительно: «Какой сегодня лунный день? Что, если меня перекрасят? Не хочу быть блондинкой. А вот фиолетовые пряди – вполне ничего…»

– Прощай, прошлое, – объявил мастер, одним движением срезав n-цать сантиметров моих волос.

Человечество всегда придавало большое значение шевелюре. Считается, что волосы – сила физическая, духовная или обе одновременно. Сразу вспоминается библейский миф о Самсоне и его коварной жене Далиле. В эзотерике волосы – символ накопления опыта, знаний. У буддистов, к примеру, волосы сбривают посвященные, подчеркивая тем самым, что не боятся жизненных невзгод.

Смысл в этом, безусловно, есть. Может, поэтому, когда душа требует перемен в жизни, первое, что приходит на ум, – салон красоты. Новое всегда вдохновляет. Знакомые задавали вопросы вроде: как ты решилась? не было жаль? Ни капельки. Казалось бы, новая стрижка – сущий пустяк, но ощущаешь себя новым человеком. Будто и правда провела черту под прошлым и устремилась к будущим свершениям. В конце концов, волосы – не зубы. Не понравится стрижка – всегда можно снова отрастить.

Теги  Салон красоты
Автор текста: Екатерина Банковская

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