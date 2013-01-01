На сахалинца, сбившего насмерть 20-летнюю девушку, возбуждено уголовное дело

На сахалинского водителя, сбившего насмерть 20-летнюю жительницу Невельска, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», ДТП со смертельным исходом произошло в портовом городе 24 июня.

Предварительно установлено, что примерно в 07:40 пьяный 31-летний мужчина на Меrсеdеs совершил наезд на пешехода. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу на улице Ленина. От полученных травм невельчанка скончалась в карете скорой помощи при транспортировке в больницу.

Фигурант дал признательные показания. По решению суда он арестован. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства островной полиции.