Популяция краснокнижных каланов на Северных Курилах катастрофически снизилась - WWF

Численность популяции каланов на Северных Курилах находится в катастрофическом состоянии, за последние девять лет она снизилась более чем на 70%, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Камчатского /Берингийского экорегионального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

- Исследование по инициативе WWF было проведено в июне у побережья крупных северных островов Курильской гряды - Шумшу и Парамушира, а также на небольших Птичьих островах, - говорится в сообщении.

Последний раз полный учет численности калана ученые проводили в этой акватории в 2008 году. Сравнив данные прошлых лет с результатами наблюдений этого года, исследователи констатировали общее снижение численности животных на 73%. А на Парамушире, в частности, отрицательная разница составила более 80%. Из 5 тыс. 273 особей в 2008 году в 2017 осталось лишь 1 тыс. 418.

Исторический максимум численности калана на этих островах был зафиксирован в 2003 году, когда плотность животных, например, вокруг острова Шумшу превышала оптимальную в 2,6 раза.

С 2004 года наблюдается неуклонное снижение количества особей с 15 тысяч в 2003 до 5 тысяч в 2008 и 2009. С 2005 года отмечалось увеличение в рационе калана второстепенных видов кормов, что явно указывало на недостаток пищи.

- Состояние кормовых ресурсов - возможная причина падения численности, но вряд ли единственная. Вероятно, столь серьезное снижение - комплексная проблема, вызванная сразу несколькими факторами. Кормовая база могла сократиться из-за повышения интенсивности прибрежного рыболовства. На популяцию могли повлиять болезни, эпизоотии, а также воздействие хищников, прямое истребление или браконьерство, - цитирует пресс-служба руководителя исследовательской экспедиции, кандидата биологически наук Сергея Корнева.

WWF подчеркивает, что катастрофическое положение популяции требует скорейшего анализа наиболее вероятных причин снижения численности морских млекопитающих и разработки конкретных мер охраны каланов на Северных Курильских островах.

Калан (лат. Enhydra lutris) - хищное морское млекопитающее семейства куньих, вид, близкий к выдрам. Калан обладает рядом уникальных особенностей приспособления к морской среде обитания, а также является одним из немногих животных-неприматов, использующих орудия.

Каланы обитают на северных берегах Тихого океана в России, Японии, США и Канаде. В XVIII-XIX веках каланы из-за своего ценного меха подверглись хищническому истреблению, в результате чего вид оказался на грани исчезновения. В XX веке каланы были занесены в Красную книгу СССР, а также в охранные документы других стран. Охота на каланов запрещена практически во всех регионах мира.