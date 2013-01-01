Сахалинская филармония завершила сезон грандиозным концертом

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе учреждения культуры, грандиозный совместный концерт четырех коллективов филармонии стал достойным финалом этого насыщенного года и настоящим праздником искусства. Ансамбль русских народных инструментов «Братчина», камерный ансамбль «Дивертисмент», группа «Джаз Тайм» и Театр танца «Диалог» раскрыли перед зрителями всю глубину своего творчества. Подобные совместные концерты – это всегда праздник для зрителей и звездопад положительных эмоций.

Со сцены звучали блестящие музыкальные сочинения самых различных стилей и направлений. Среди них – полюбившиеся вокальные, инструментальные, сольные, камерные, оркестровые и хореографические произведения, с которыми артисты блистали в течение всего сезона, а также очень много новых номеров. Музыканты играли каждую ноту как последнюю, певицы поражали широтой диапазона своего голоса, танцоры блистали точностью движений и изяществом, очаровательная ведущая тонко поддерживала праздничную атмосферу.

А завершился концерт роскошной вишенкой на музыкальном торте – совместным исполнением рок-н-ролла музыкантами «Дивертисмента», «Братчины» и «Джаз Тайма». Под их зажигательный аккомпанемент привели публику в восторг артисты «Диалога». Поздравления для всех участников и гостей концерта, бурные аплодисменты зрительского зала и цветы артистам в финале – стали частью этого праздника!

- Заключительный концерт сезона стал выражением нашей признательности всем зрителям, друзьям и партнерам Сахалинской филармонии, - подвел итоги директор Илья Александров. - Наше учреждение культуры тесно сотрудничало и продолжает работать с Чехов‐центром, Сахалинским театром кукол, литературно‐художественным музеем книги Чехова «Остров Сахалин», областным научно‐методическим центром по образованию в сфере культуры и искусства, колледжем искусств, хореографическим центром «Мечта», а также с муниципальными образованиями. Наши коллективы очень много гастролировали по всей области: каждый из них дал более 20 концертов. Филармония участвовала в мероприятия городского и областного уровня. Этот год запомнился всем интересными проектами «Шаг за шагом» и «Джаз в шоколаде», гастролями известных артистов и коллективов, которые не нуждаются в особом представлении – это Юрий Башмет, Валерий Гергиев и многие другие.

Юбилейный филармонический сезон – 70-й по счету, по словам Ильи Александрова, обещает дать зрителям еще более яркие впечатления и долгожданные встречи. Всех любителей прекрасного ждет много новых и интересных концертов, спектаклей, шоу, торжеств и творческих проектов.