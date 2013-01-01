Малоимущим семьям на Сахалине начали выдавать продуктовые наборы

Семьи с низким уровнем доходов на Сахалине начали получать продуктовые наборы.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве, всего новой мерой социальной поддержки будет охвачено почти 20 тыс. островных семей. К выдаче продуктовых наборов сегодня приступили в Корсаковском, Поронайском, Холмском, Анивском, Смирновском, Тымовском и Долинском районах.

По словам главы регионального министерства соцзащиты Елены Касьяновой, уже завтра к данной процедуре подключатся и остальные муниципалитеты региона.

- Адресную продовольственную корзину будут получать раз в квартал многодетные и молодые семьи, семьи с детьми инвалидами и одинокие мамы с низким уровнем дохода. Социальные службы всех оповестят заранее о том, где и когда можно получить данную помощь. В продуктовый набор войдут рыбные консервы, тушёнка, сгущенное молоко, крупы, чай, растительное масло. Стоимость одной корзины для Сахалина - две с половиной тысячи рублей, для Курильских островов - три тысячи, - отметила Елена Касьянова.

Напомним, в текущем году в Сахалинской области было введено несколько дополнительных мер социальной адресной поддержки для семей с низким уровнем дохода. Это - единовременная социальная выплата на приобретение жилья семьям, имеющим четырех и более детей, нуждающимся в улучшение жилищных условий.

Родители пятого малыша теперь могут рассчитывать на сумму до миллиона на покупку автомобиля. Кроме того, увеличился размер выплаты на приобретение одежды школьникам с шести до десяти тысяч рублей. Еще одно нововведение вступит в силу с января 2018 года. Областной материнский капитал в размере 150 тыс. рублей за рождение первого ребенка получат мамы в возрасте от 19 до 25 лет.