Недетский градус

Кто-то бежит отсюда раздетым на мороз, выпиливая решетки. А кто-то сам просит родителей привезти его в отделение

От 8 до 18

Детская площадка, детская мечта, детская игра… Эти словосочетания привычны и не режут слух. Однако смысл конструкции «детская наркология» нормального человека вводит в стопор. Очевидно, что эти взаимоисключающие вещи не должны стоять по соседству. Заместителя главного врача по медицинской части Сахалинского областного наркологического диспансера Анатолия Байдракова, который работает здесь уже 33 года, сложно чем-то шокировать. Да, в нашем регионе есть дети, которых нужно лечить от алкоголизма и наркомании. Сахалин в этом не одинок, и глупо закрывать на это глаза. Врач поделился, что с такой лечебницей лучше, чем без нее. – Наше детское отделение – единственное на всем дальнем Востоке, – говорит Анатолий Байдраков. – Вообще, по всей России детей, зависимых от алкоголя и наркотиков, госпитализируют в психиатрические больницы. Но и там лечиться именно в отделениях для несовершеннолетних они могут лишь до 15 лет. После 15 их переводят ко взрослым. А теперь представьте себе: ребенок в одной палате со взрослыми людьми, страдающими психическими заболеваниями. Это страшно.

Сейчас в детском отделении наркологии самому старшему пациенту 18 лет. Самому младшему – 8. Чаще всего это дети из неблагополучных семей. В большинстве из них взрослые с алкоголем и наркотиками на «ты». – Я уверен, что потреблять психоактивные вещества дети начинают, глядя на взрослых, –считает врач. – Все идет из семьи. В моей практике был случай, когда мама пришла к нам навестить свою восьмилетнюю дочь. Что вы думаете она ей принесла в качестве гостинца? Пиво!

Девочка со стажем

Юля (имя изменено) в этом лечебном заведении не в первый раз. Вообще, когда на встрече с Байдраковым журналисты попросили его устроить беседу с одним из малолетних пациентов, никто не надеялся на успех этой затеи. Кто согласится признаться публично о своей зависимости, чтобы об этом потом написали в газете? – Посидите здесь. Подождите, сейчас девочка к вам придет, – удивил журналистов доктор. В кабинет, где с детьми занимаются учителя-предметники– учеба из-за лечения не прерывается – вошла Юля. На вид – лет 14. Красивая, приятная девчонка, с фарфоровой белой кожей и золотистыми вьющимися волосами. На лице – легкий мэйк-ап. – Это визажист у нас сейчас была, – застеснялась Юля, когда журналисты стали осыпать ее комплиментами, – учила девочек правильно краситься. Юля запросто рассказала нам свою историю. – Мне 16 лет. Закончила 9-й класс. Учусь не очень, если честно. Любимый предмет – технология. Люблю делать что-то своими руками. Я выросла в детдоме, ничего, по сути, не умею из того, что может практически любая моя ровесница, выросшая в семье: ни вязать, ни шить, ни готовить. Вообще, мечтаю стать поваром. Думаю ехать поступать в Горнозаводск. Я там родилась. Как я здесь очутилась? Очень просто. Я семь лет маму не видела, сбежала из детского дома, чтобы ее повидать. Соскучилась. Спустя пару дней после побега пошла гулять с подружками. У одной был день рождения. Выпили коктейль… Мы группой сбежали. Пацаны пожгли все свои документы, я этого делать не стала. Я бежала не для того, что б потом всю жизнь скрываться, просто маму увидеть хотела. «Гаишники» поймали нас, когда мы в час ночи сидели на остановке. У них еще не было на меня ориентировки, поэтому они повезли меня в отделение полиции. Там меня уже хорошо знали, я не первый раз сбегаю. Ну и все, отправили сюда. Здесь нормально. Таблетки дают. В наркологии я лечусь, получается, уже четвертый раз. Когда месяц лежу, когда два. В детдоме сказали, что на этот раз я пробуду здесь до августа. А у меня день рождения скоро, не хочу я провести его в больнице. После наркологии я вернусь в детдом. Больше сбегать уже не буду. Смысла нет – 31 августа уже еду поступать. В палате нас обычно по четыре-пять человек. В основном, лежат те, кого застукали с алкоголем. Но сейчас в соседней палате мальчик – попался на спайсах. Ему 15 лет. Разговаривала с ним, по-моему, он совсем не торопится завязывать. Сама я наркотики ни разу не пробовала. И не собираюсь. Это гадость и опасно. Я и курю-то редко. Сюда больше возвращаться не буду. Хотя врачи не злые, кормят неплохо. Но все равно не хочу. Кстати, цель побега была достигнута – с мамой Юля повидалась. Она рассказала, что и поступать в Горнозаводске решила из-за того, что там живут ее родители: – Их лишили родительских прав, когда мне было всего четыре года, – рассказывает девочка. – Мать тогда в тюрьме сидела, отец меня избивал. Когда подросла, сама ушла от них в детский дом. Но сейчас они уже немолодые, больные. У мамы инвалидность. Она ходить не может, ноги затекают. У отца рак горла и легких. Мне их жалко. У меня много братьев и сестер. Кто во Владивостоке, кто в Краснодаре. Самому младшему всего несколько месяцев. Его мать отдала в Дом малютки. Сказала, заберет, когда денег поднакопит. Она уже пенсию получает, ей 51 год. Отцу – 70.

Подпилить решетку

Отделение, хоть и детское (есть воспитатели, с ними пациенты наверстывают упущенное по школьной программе, занимаются творчеством, работает комната для психологической разгрузки), санаторием его не назовешь. Это признает и сам заместитель главного врача. Для ребенка невыносимо находится так долго в закрытом пространстве, без родителей и друзей. Дети то и дело норовят отсюда улизнуть. – Для госпитализации необходимо проходить обследования в других клиниках, – говорит Байдраков, – вот, повезешь их, к примеру, на флюорографию – только и гляди, чтоб не сбежали. Могут начать симулировать. Притворяются, что у них внезапно жутко заболел живот. Везешь в детскую больницу, а им только этого и надо. Казалось бы, здесь есть все условия: мягкая кровать, теплое одеяло, вкусная еда. Но юные пациенты протестуют – режут простыни, пилят решетки. Однажды у нас сбежала группа ребят зимой. Несколько ночей они выпиливали решетку на окне. А палата на втором этаже. Так они прыгали на крышу соседнего корпуса, полураздетые… Обнаружили исчезновение беглецов примерно через полчаса, в половине пятого ура. Они за это время умудрились уехать на железнодорожный вокзал. На трассе остановился «добренький» таксист. Довез бесплатно и с собой еще денег дал. Что думал это человек, подвозя раздетых детей зимой – для меня загадка.

Лучше полечусь

Большинство пациентов детского отделения наркологии – дети из реабилитационных центров и детских домов. Но попадаются и те, кто пристрастился к алкоголю или наркотикам, воспитываясь в благополучной семье. – Ситуации бывают разные. Может, родители сильно заняты, много работают, где-то недоглядели, – говорит Анатолий Байдраков. Женщина на входе обнимает высокого парня. Несколько раз задает один и тот же вопрос: «Что тебе еще привезти?». Видно, что парень стесняется. Он ждет не дождется, когда это свидание уже закончится, бубнит под нос: «Да все нормально, мам».